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Власть

Минэнерго получит кредит на закупку «умных» счетчиков

Европейский банк реконструкции и развития предоставит Министерству энергетики 14,2 миллиона евро на закупку счетчиков Автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов. Соглашение одобрил комитет Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике.

Из этих средств 9,2 миллиона евро ЕБРР предоставит в кредит на 18 лет с трехлетним льготным периодом, 5 миллионов евро — грант.

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На эти деньги Министерство энергетики закупит «умные» счетчики и самонесущий изолирующий провод. Заместитель министра энергетики Нурлан Садыков отметил, что бытовым потребителям их установят бесплатно.

Всего закупят 150 тысяч счетчиков, что позволит сократить потерю электроэнергии на 2 процента.

«Сейчас потери электроэнергии — 11,65 процента. Закупив счетчики, мы сократим ее на 2 процента.  Это позволит сэкономить около 670 миллионов сомов в год», — сказал замминистра.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323190/
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