Минэнерго получит кредит на закупку «умных» счетчиков

Европейский банк реконструкции и развития предоставит Министерству энергетики 14,2 миллиона евро на закупку счетчиков Автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов. Соглашение одобрил комитет Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике.
Из этих средств 9,2 миллиона евро ЕБРР предоставит в кредит на 18 лет с трехлетним льготным периодом, 5 миллионов евро — грант.
Всего закупят 150 тысяч счетчиков, что позволит сократить потерю электроэнергии на 2 процента.
«Сейчас потери электроэнергии — 11,65 процента. Закупив счетчики, мы сократим ее на 2 процента. Это позволит сэкономить около 670 миллионов сомов в год», — сказал замминистра.