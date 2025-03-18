Почему «умные» счетчики не покупают у местных производителей. Ответ Минэнерго

На заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике заместитель министра энергетики Нурлан Садыков рассказал депутатам, почему ведомство не закупает «умные» электросчетчики местного производства.

По словам Нурлана Садыкова, местные производители продают их дороже и не могут обеспечить нужных объемов.

«Мы покупали у отечественных производителей. Они не плохие. Работают хорошо», — сказал замминистра.

Напомним, Минэнерго получило одобрение депутатов на получение 14,2 миллиона евро от ЕБРР на закуп счетчиков автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов.