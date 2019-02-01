Древнюю рукопись о короле Артуре случайно нашли в Англии

Сотрудник Бристольского университета (Великобритания) Майкл Ричардсон случайно обнаружил в библиотеке фрагменты рукописи XIII века, повествующей о подвигах короля Артура и волшебнике Мерлине. Об этом сообщила газета The Guardian.

По ее данным, фрагменты пергамента находились в одной из книг французского ученого XV века. Рукопись на старофранцузском языке рассказывает о событиях битвы при Требе, во время которой Мерлин возглавил атаку, вдохновив войска Артура речью.

Ученые считают, что попавший к ним в руки фрагмент входит в цикл рыцарских романов «Вульгата» или «Ланселот-Грааля». По мнению исследователей, манускрипт мог использовать сэр Томас Мэлори в качестве основного источника информации для своих «Книг о короле Артуре и о его доблестных рыцарях Круглого стола».