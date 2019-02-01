14:34
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Древнюю рукопись о короле Артуре случайно нашли в Англии

Фото bristol.ac.uk. Имя Мерлина в рукописном фрагменте

Сотрудник Бристольского университета (Великобритания) Майкл Ричардсон случайно обнаружил в библиотеке фрагменты рукописи XIII века, повествующей о подвигах короля Артура и волшебнике Мерлине. Об этом сообщила газета The Guardian.

По ее данным, фрагменты пергамента находились в одной из книг французского ученого XV века. Рукопись на старофранцузском языке рассказывает о событиях битвы при Требе, во время которой Мерлин возглавил атаку, вдохновив войска Артура речью.

Ученые считают, что попавший к ним в руки фрагмент входит в цикл рыцарских романов «Вульгата» или «Ланселот-Грааля». По мнению исследователей, манускрипт мог использовать сэр Томас Мэлори в качестве основного источника информации для своих «Книг о короле Артуре и о его доблестных рыцарях Круглого стола».
Ссылка:
просмотров: 1209
Версия для печати
Материалы по теме
Археологи обнаружили затерянный город в Южной Африке
В жерле потухшего вулкана нашли огромный древний храм
В Египте обнаружили гробницу XIII века до нашей эры с двумя мумиями
Российские археологи изучают древние захоронения енисейских кыргызов
Подземный буддистский храм обнаружили в Таджикистане
Меч возрастом 1500 лет нашла маленькая шведка
Самый древний в мире загадочный знак нашли в ЮАР
Мумию в золотых сапогах нашли археологи в Казахстане
Стремена, удила, стрелы. В ущелье Кырчын археологи нашли древнее захоронение
Уникальное захоронение эпохи гуннов обнаружили в Казахстане
Популярные новости
Автобус Бишкек&nbsp;&mdash; Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов Автобус Бишкек — Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов
Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка
Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41&nbsp;лицензией на&nbsp;месторождения Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41 лицензией на месторождения
Заработать $2&nbsp;миллиона за&nbsp;два года. История бизнесмена из&nbsp;Кыргызстана Заработать $2 миллиона за два года. История бизнесмена из Кыргызстана
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат