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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 7 февраля временами снег и −7 градусов. День увеличился до 10 часов 11 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Белорусской, Джантошева, Юнусалиева, Суванбердиева, Бектенова, переулки Анарчинский, Неженский, Бийский, жилмассив «Кок-Джар» (улицы Куйручук, Санжыра, Ахунбаева);
  • 13.00-17.00 — село Орто-Сай (южная часть улицы Иманалиева), отрезки улиц Гражданской, Дачной, Суворова, Куренкеева, Осмонкула, Мечникова, переулки Молдавский, Балыкчинский;
  • 9.00-14.00 — отрезки улиц Боконбаева, Чуйкова, Суюмбаева, Мичурина, Тургенова, Фирова, переулки Дунайский, Гульчинский, Аральский;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Лущихина, Калужской, Тимура Фрунзе, Черноморской, Кузбасской, Марата, Орловской, Медерова, Абая, Шоорукова, Темирова, жилмассивы «Калыс-Ордо», «Ак-Ордо», микрорайон «Джал-29».

Памятные даты

Запатентован первый огнетушитель

Первое применение стеклянных колб, заполненных водой, при тушении пожаров датируется 17 веком.

Самым первым огнетушителем считается тот, который создан в Англии в 19 веке. Для его наполнения тоже брали воду. Однако официально первым огнетушителем считается тот, который запатентован 7 февраля 1863 года в штате Вирджиния (США) инженером Аланом Креем.

В России изобретатель Шефталь в конце 19 века создал взрывной огнетушитель «Пожарогаз», который успешно рекламировался и продавался, а инженер Лоран придумал углекислотный и пенный огнетушители.

из интернета
Фото из интернета. Взрывной огнетушитель «Пожарогаз» Шефталя

Со временем появились огнетушители, наполнителем для которых служил порошок. Такие огнетушители используются и в настоящее время.

У кого намечаются тои

Зинаида Петренко

Родилась 7 февраля 1951 года, народная артистка Кыргызстана.

Канатбек Исаев

Родился 7 февраля 1975 года в селе Калиновка (ныне село Кошой) Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша («Кыргызстан»).

Акрамжон Умаров

Родился 7 февраля 1994 года в Оше. Член национальной сборной Кыргызстана по футболу (защитник).

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашает на выставку «Мгновения войны в произведениях Юлиана Семенова»;
  • в арт-кафе Studio247 пройдет благотворительный концерт;
  • в БЦ Victory состоится студенческий Quiz.

Куда еще можно сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш телефон WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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