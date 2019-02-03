Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 3 февраля облачно и +7 градусов. День увеличился до 10 часов 1 минуты.

Отключение газа, света, воды

отрезки улиц Ахунбаева и Тыныстанова.

Памятные даты

Установлены дипломатические отношения между ФРГ и Кыргызской Республикой

Фото Султана Досалиева. Алмазбек Атамбаев в рамках официального визита в ФРГ встретился с Ангелой Меркель, 2015 год

Это случилось 3 февраля 1992 года.

Германия является одним из крупных доноров в Кыргызстане, оказывающим двустороннюю поддержку. Она также предоставляет значительные гранты в рамках многостороннего сотрудничества, в частности, для совместного финансирования программ ООН, Европейского союза, Всемирного банка, АБР или ЕБРР.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Каный Калмурзаев

Родился 3 февраля 1932 года в городе Кызыл-Кие Ошской области. Доктор геолого-минералогических наук.

Специалист в области общей и региональной геологии, металлогении, геофизики (сейсмологии и радиогеологии). Организатор и первый директор Института сейсмологии АН Киргизской ССР, член-корреспондент АН Киргизской ССР.

Опубликовал более 140 научных работ, в том числе 10 монографий. Под его руководством защищены 4 докторские и 10 кандидатских диссертаций.

Умер в 1998 году.

Родился поэт Александр Зайцев

Фото open.kg. Александр Зайцев

Родился 3 февраля 1935 года в городе Кызыл-Кие Ошской области.

С 1985-го был редактором многотиражной газеты «Сельмагпевец» завода сельхозмашиностроения.

Перевел на русский язык книгу Абзии Кыдырова «Веселая азбука», отдельные произведения Толена Шамшиева, Токтосуна Самудинова, Маркабая Ааматова и других.

Печатается с 1960 года. Первый поэтический сборник «Работа» издан в 1972-м.

У кого намечаются тои

Нурлан Ражабалиев

Родился 3 февраля 1975 года в Баткене. Заместитель председателя Государственной таможенной службы.

Азамат Сыдыков

Родился 3 февраля 1986 года в городе Фрунзе. Пианист, победитель и лауреат международных конкурсов.

Куда сходить

Культура

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Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакль «Дон Жуан»;

«Дон Жуан»; в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева пройдет вечер памяти Чолпонбека Базарбаева;

в филармонии состоится «Шоу под дождем»;

мастер-классы для детей и взрослых.

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