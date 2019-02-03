Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 3 февраля облачно и +7 градусов. День увеличился до 10 часов 1 минуты.
Отключение газа, света, воды
- отрезки улиц Ахунбаева и Тыныстанова.
Памятные даты
Установлены дипломатические отношения между ФРГ и Кыргызской Республикой
Это случилось 3 февраля 1992 года.
Германия является одним из крупных доноров в Кыргызстане, оказывающим двустороннюю поддержку. Она также предоставляет значительные гранты в рамках многостороннего сотрудничества, в частности, для совместного финансирования программ ООН, Европейского союза, Всемирного банка, АБР или ЕБРР.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Каный Калмурзаев
Родился 3 февраля 1932 года в городе Кызыл-Кие Ошской области. Доктор геолого-минералогических наук.
Специалист в области общей и региональной геологии, металлогении, геофизики (сейсмологии и радиогеологии). Организатор и первый директор Института сейсмологии АН Киргизской ССР, член-корреспондент АН Киргизской ССР.
Опубликовал более 140 научных работ, в том числе 10 монографий. Под его руководством защищены 4 докторские и 10 кандидатских диссертаций.
Умер в 1998 году.
Родился поэт Александр Зайцев
С 1985-го был редактором многотиражной газеты «Сельмагпевец» завода сельхозмашиностроения.
Перевел на русский язык книгу Абзии Кыдырова «Веселая азбука», отдельные произведения Толена Шамшиева, Токтосуна Самудинова, Маркабая Ааматова и других.
Печатается с 1960 года. Первый поэтический сборник «Работа» издан в 1972-м.
У кого намечаются тои
Нурлан Ражабалиев
Родился 3 февраля 1975 года в Баткене. Заместитель председателя Государственной таможенной службы.
Азамат Сыдыков
Родился 3 февраля 1986 года в городе Фрунзе. Пианист, победитель и лауреат международных конкурсов.
Куда сходить
Культура
-
Читайте по теме
- Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакль «Дон Жуан»;
- в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева пройдет вечер памяти Чолпонбека Базарбаева;
- в филармонии состоится «Шоу под дождем»;
- мастер-классы для детей и взрослых.
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш телефон WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.