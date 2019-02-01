Афиша на выходные: 2-3 февраля

Театр

2 февраля. Спектакль «Стоп игра»

Одиночество, «группы смерти», равнодушное общество и многие другие проблемы поднимает спектакль «Стоп игра» в котором все конфликты и проблемы показаны через аллегории и метафоры. В основном это показано через второстепенных персонажей и антагонистов, ведь лица есть только у главных героев.

«Аснбай-центр», 15.00.

2 февраля. Опера «Риголетто»

В ее основе пьеса Виктора Гюго «Король забавляется», в центре сюжета которой острая драма Риголетто — язвительного придворного шута с одной стороны, и нежного, глубоко страдающего отца — с другой.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

2 февраля. Комедия «Женитьба Бальзаминова»

В основу спектакля положена вся трилогия А.Н.Островского о Бальзаминове. Это история о не слишком умном, но очень практичном молодом человеке Михайло Дмитриче Бальзаминове и устройстве его женитьбы. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, позабавят зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

3 января. Трагикомедия «Дон Жуан»

Дон Жуан не простой обольститель и сластолюбец. Он освобождает себя от всех условностей и условий, подчиняясь лишь своим искренним чувствам — непостоянным, как волны, ветер, стихия... Наша жизнь не просто химия, биологический процесс. Это в первую очередь жизнь души.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

3 февраля. Балет «Жизель»

В основе балета — старинная поэтическая легенда о виллисах, невестах, умерших до свадьбы. В полночь они выходят из могил и танцуют, словно стремясь продлить свои девичьи пляски и игры, так жестоко прерванные смертью. Горе путнику, который встретится им. Виллисы вовлекают его в свой хоровод и до изнеможения кружат в танцах, пока он не упадет замертво.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

2 февраля. Концерт Оскара Султаналиева

Мистер Оскар — обладатель уникального джазового тембра северо-американских темнокожих исполнителей. Он со своей командой исполнит хиты, а также порадует нас совершенно новыми работами.

Studio247, 20.00.

2 февраля. Джазовый концерт

Выступит коллектив «Соленые орешки» — музыканты, которые представляли нашу страну по всему миру.

Some Where Bistro, 21.00.

2 февраля. Празднование Всемирного дня платка

Выступят известные кыргызстанки, такие как Ассоль Молдокматова, Рита Карасартова, Жамал Фронтбек кызы, Гулсара Осорова и другие.

ТЦ «Азия-Молл», 11.00.

2 февраля. Фестиваль «Кыргызстан — страна горных лыж и зимнего отдыха»

Цель фестиваля — пропаганда КР как страны зимних видов спорта, туризма и отдыха, а также привлечение граждан к здоровому образу жизни. Полученные средства от предыдущих фестивалей направлены на поддержку социально-уязвимых слоев населения.

Горнолыжная база «ЗИЛ».

2 февраля. Шоу под дождем «Только для женщин»

Отношения мужчины и женщины, мужская ложь, женские мечты — это лишь малая часть вопросов, затронутых в спектакле. В шоу обозначены очень пикантные темы, которые могут поставить в неловкое положение любого мужчину. Этот спектакль не оставит равнодушной ни одну зрительницу.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.

3 февраля. Шоу под дождем «Признание в любви»

Как можно признаться в любви и выразить все свои чувства и эмоции, не произнеся ни слова? Есть множество разных способов, но самый чувственный и проникновенный из них — это танец. В программе «Признание в любви» собраны лучшие танцевальные номера за всю историю театра.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.

2 февраля. Открытый микрофон

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Если хотите спеть, зарегистрируйтесь заранее по телефону 0772165240.

Кафе Chicken Star, 21.00.

Выставки, ярмарки

19 декабря − 9 февраля. Выставка «Мгновения войны в произведениях Юлиана Семенова»

Выставка посвящена знаменитому писателю, журналисту и драматургу Юлиану Семенову.

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе.

2 февраля. Благотворительная ярмарка #ЖенишЖиви

Все вырученные средства пойдут на операцию по пересадке печени водителю МП «Тазалык».

На благотворительной ярмарке вы сможете приобрести очень много интересных вещей хорошего качества.



Twin Peaks Cinema, 10.00-21.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

2 февраля. Встреча «Мастерская микроклимата города Бишкека»

В программе вводная лекция о микроклимате города; практические советы для сохранения здоровья бишкекчанина; советы для дома: как защитить семью от грязного воздуха и как снизить выбросы; обсуждение простых решений для города, что можно лоббировать горожанам. Регистрация по ссылке.

Ботанический сад, 11.00.

2 февраля. Мастер-класс «Картина маслом»

Каждый, кто хочет рисовать, может рисовать! На мастер-классе вы попробуете себя в роли художника и напишете свою первую картину маслом. Все материалы включены в стоимость. Запись по телефону 0551910350.

Студия Muse, 15.00.

2 февраля. Встреча с игроками сборной страны по футболу

На встречу с бишкекчаниами придут два игрока нашей сборной — вратарь Валерий Кашуба и защитник Мустафа Юсупов.

ТРЦ Dordoi Plaza, 13.30.

Фото из архива ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футболу

2 февраля. Лекция об интуитивном питании

Вы узнаете, как желудок ежедневно дарит вам новую жизнь, как услышать свое Я и научиться жить без диет, как получать наслаждение от любой еды, не поправляясь. Регистрация по телефону 0555505043.

Time-cafe OPEN PLACE, 14.00.

2 февраля. Тренинг «Чек-лист предпринимателя»

Вы узнаете, как составить эффективный чек-лист и попрощаться со старыми граблями; управлять, отслеживать и оптимизировать процессы в вашем бизнесе; автоматизировать процесс найма, адаптации и обучения персонала; внедрить управленческий учет и начать принимать решения на основании данных. Спикер: Александр Фетисов.

Logic Training Center, 10.00.

Для детей

2 февраля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

2 февраля. Сказка «Морозко»

«Морозко» — новогодняя сказка о доброй девочке Настеньке и ее ленивой сестре Федукле. Настеньке помогут добрые лесные жители Старушка-лесовушка и Медведь, а Дедушка Мороз наградит ее дорогими подарками за смелость и доброту. Интерактивный спектакль, наполненный искрометным юмором и замечательной игрой актеров.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

3 февраля. Уикенд в музее

Мастер-класс по рисованию пластилином будет интересен детям от пяти лет и старше. Преподаватель — художник-постановщик Русского театра драмы имени Ч.Айтматов Николай Жестовский. Запись по телефону 0312664959.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 13.00.

3 февраля. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

3 февраля. Опера для детей «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балеты имени А.Малдыбаева, 11.00.

3 февраля. Спектакли «Счастье для всех!» и «Амалкөй Куйручук»

Счастье так неуловимо и бесконечно. Или оно совсем рядом, а мы об этом даже не догадываемся. Так и маленький аистенок из сказки «Счастье для всех!» услышал от своей мамы, что именно аисты приносят людям счастье. Зрители узнают, почему эти птицы издревле считаются символом счастья.

В «Амалкөй Куйручук» («Хитрый Куйручук») богатый и властный Минбай отобрал у Айгуль дом, ее голодные дети плачут, женщина не знает, что делать. На помощь ей пришел Куйручук.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.