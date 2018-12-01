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Общество

Лишение пенсий работающих пенсионеров. Итоги опроса читателей 24.kg

Большинство читателей 24.kg считают, что нельзя забирать пенсии у работающих пенсионеров. Таковы итоги опроса.

Напомним, что в Жогорку Кенеше предложили лишить работающих пенсионеров части пенсии. С такой инициативой выступил депутат парламента Таабалды Тиллаев. По его словам, в Кыргызстане более 40 тысяч работающих пенсионеров, большая часть из них на госслужбе.

24.kg поинтересовалось у читателей, поддерживают ли они предложение нардепа.

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Большинство к идее отнеслись отрицательно. 42 процента (376 человек) считают, что надо забрать часть зарплаты депутатов и передать пенсионерам. Пятая часть респондентов (184 голоса) придерживается мнения, что пенсионеры продолжают работать не от хорошей жизни, нельзя у них ничего забирать.

Еще 15 процентов (137 человек) читателей согласились с ответом, что пенсионеры заработали свою пенсию, какое право имеют народные избранники забирать ее? Вариант «Можно найти другие источники пополнения бюджета. Пусть депутаты начнут экономить с себя» выбрали 9 процентов респондентов (85 голосов). Пять процентов (48 голосов) согласны, что работающие пенсионеры также платят отчисления в Социальный фонд.

Только 5 процентов (51 голос) читателей поддержали предложение парламентария, считая, что работающие пенсионеры не дают расти молодым кадрам.

Как вы относитесь к предложению депутата?
Пенсионеры продолжают работать не от хорошей жизни, нельзя у них ничего забирать. — 20% — 184 голоса
Они заработали свою пенсию, какое право имеют депутаты забирать ее? — 15% — 137 голосов
Работающие пенсионеры также платят отчисления в Социальный фонд. Разве этого недостаточно? — 5% — 48 голосов
Можно найти другие источники пополнения бюджета. Пусть депутаты начнут экономить с себя. — 9% — 85 голосов
Поддерживаю. Работающие пенсионеры не дают расти молодым кадрам. — 5% — 51 голос
Надо забрать часть зарплаты у депутатов и передать пенсионерам. Вот это правильное решение! — 42% — 376 голосов

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