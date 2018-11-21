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Общество

Как сделать город образцовым, знает депутат Бишкекского кенеша

В Бишкеке предлагают объявить конкурс среди хозяйствующих субъектов «на лучшую подготовку к зиме». Такую инициативу озвучила на очередной сессии БГК депутат от фракции СДПК Валентина Лисниченко.

По ее словам, эту систему эффективно применяют в Москве.

«В первый год участие в конкурсе мэрии Москвы приняли всего 10 предприятий. А сейчас достигли того, что город благоустроен. Предприятия, желая одержать победу, делают невероятные вещи возле зданий, очищают прилегающую территорию. Может, что-то подобное объявим от имени городского кенеша, — предложила нардеп и напомнила, что когда-то на дома образцового порядка и быта вешали таблички. — Как гордились этим жители! Да и сейчас есть примеры, когда в подъездах устанавливают клетки с птицами, цветут цветы».
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