Муниципальные предприятия должны зарабатывать, считают в БГК

Необходимо повысить эффективность работы муниципальных служб. Об этом на очередной сессии БГК заявил лидер фракции «Кыргызстан» Таалайбек Сагынов.

Он отметил, что сегодня практически все муниципальные службы субсидируются из городского бюджета. «Вы сказали, что на это уходит треть бюджета. Думаю, в программе развития необходимо заложить задел, рассмотреть хозяйствующие субъекты с точки зрения их эффективности. Потому что деньги они берут, и с каждым днем все больше. Надо изменить подход. Рассматривать не с точки зрения распределения властных полномочий, а чтобы по каждому блоку могли посмотреть эффективность», — обратился он к мэру Азизу Суракматову.

Таалайбек Сагынов отметил, что предлагаемая муниципалитетом новая структура не сильно отличается от существующей и не отвечает требованиям.

«Обидно становится за город. Мы говорим с гордостью о внедрении электронного билетирования, а мир уже переходит на бесконтактную систему. Мы настолько отстаем в плане развития городской среды...», — добавил он.

Он напомнил, что бюджет развития города формируется по остаточному принципу.

«Но что надо сделать, чтобы изменить ситуацию? Мэр говорил, что на реализацию всех мероприятий, заложенных в программе развития надо 27 миллиардов сомов. Но из-за остаточного принципа мы не выполним его. Надо пересмотреть подход и к развитию города, и структуре мэрии», — отметил он и предложил отправить структуру на доработку.

Отметим, сегодня депутаты городского кенеша обсуждают вопрос утверждения новой структуры мэрии. Муниципалитет предлагает реорганизовать некоторые из существующих управлений и создать новые.