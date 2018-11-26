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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (107)

Смог в Бишкеке. Всего 729 тысяч сомов штрафов выписаны нарушителям экологии

В Бишкеке провели 286 проверок по соблюдению экологической безопасности. Об этом на очередной сессии БГК сообщил вице-мэр города Бакытбек Дюшембиев.

По его словам, в последние годы вопросам окружающей среды правительство страны уделяет большое внимание, разработан план мероприятий.

«С начала 2018 года проведено 286 проверок по соблюдению экологической безопасности, из них 120 плановых, 50 внеплановых, 116 контрольных. Выдано 160 предписаний об устранении нарушений. Составлено 62 протокола, наложено и взыскано штрафов на сумму 729 тысяч сомов. По нарушению в области охраны атмосферного воздуха штраф выписан на сумму 385 тысяч сомов. За отсутствие пыле- и газоулавливающего оборудования приостановлена деятельность трех объектов», — отметил он.

Вице-мэр добавил, что законодательством установлен обязательный техосмотр только для транспортных средств, используемых в предпринимательской деятельности для перевозки пассажиров и опасных грузов, специальных и специализированных транспортных средств.

«Весь другой транспорт проходит техосмотр в добровольном порядке. В связи с этим есть трудности по контролю за выбросами вредных веществ», — проинформировал он.

Депутаты БГК поинтересовались уровнем выбросов столичной теплоцентрали.

«Работы по выбросам завершены, электрофильтры установлены и сданы в эксплуатацию, запланированы мероприятия по проведению экспертизы, заложены средства на дополнительные замеры. Но сегодня, по данным ГАООСиЛХ, общая доля загрязнения ТЭЦ составляет 14 процентов», — сказал Бакыт Дюшембиев.
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