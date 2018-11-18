Неделя-24. Эксклюзив от Сооронбая Жээнбекова и врачи против Минздрава

В ГКНБ объяснили долгое расследование дела по аварии на ТЭЦ Бишкека, связав это с тем, что затягивается экспертиза по установлению истинной суммы, потраченной на реализацию проекта. Завершить расследование уголовного дела планируют к концу ноября.

Фото 24.kg. Митинг у здания Министерства здравоохранения

Министерство здравоохранения своими реформами довело до стадии кипения даже очень терпеливых кыргызстанских медиков. На этой недели они вышли на митинг против оптимизации Центров семейной медицины в Бишкеке. В Минздраве же считают, что врачи заблуждаются и после преобразований всем станет лучше. Надо же, а вот раньше от всех реформ в здравоохранении становилось только хуже.

В Бишкеке резко похолодало. Выпал снег и ударили морозы. Как выяснилось, мы едва не побили рекорд самого холодного дня в истории столицы. Так, 14 ноября в Бишкеке минимальная температура воздуха составила −13,7 градуса. В этот же день в 1955 году стоял мороз в −15,2 градуса. Самым же теплым было 14 ноября 1992 года — плюс 23,6 градуса.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Эксклюзивное интервью Сооронбая Жээнбекова

Фото Султана Досалиева. Сооронбай Жээнбеков с внуком

Приближается первая годовщина президентства Сооронбая Жээнбекова. По традиции первые лица страны подводят итоги своей работы. Сооронбай Жээнбеков дал большое интервью 24.kg. В нем он рассказал о работе с главами других государств, своих приоритетах в развитии страны, планах на будущее и сложных взаимоотношениях с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым. Лидер страны также ответил на очень личные вопросы.

За что судьи идут под суд

О нечистоплотных судьях в Кыргызстане говорят все, кому не лень. В высоких кабинетах рассуждают о необходимости реформы. Пока низы и верхи критикуют служителей Фемиды, Генеральная прокуратура взялась за выявление тех, кто сам нарушает закон. 24.kg о тех, кто уже лишился судейской мантии в 2018 году.

Возрождение патрульной милиции. Зачем?

Фото «Азаттыка». Директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов

В Кыргызстане вновь создадут патрульную милицию. Предложение поступило от рабочей группы по реформированию подразделений правоохранительных органов, обеспечивающих дорожную безопасность. Общественность раскритиковала инициативу. Возглавляющий рабочую группу директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов рассказал в интервью 24.kg, почему принято такое решение.

Медики денег пока так и не увидели

С 1 октября 2018 года в Кыргызстане повысили зарплату врачам. Но не всем и с условиями. Новая система оплаты труда касается только семейных врачей и медицинских сестер. Чиновники пообещали довести зарплату до 25-30 тысяч сомов. Выполнено ли обещание и насколько пополнился врачебный кошелек? Об этом в материале Анастасии Бенгард «Новая зарплата. Врачей снова обманули?»

Битва читателей с нарушителями

Фото читателя. Похоже, не все водители знают тонкости дорожной разметки

Читатели продолжают присылать на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки. На этой неделе «агентам 024» попались сразу несколько водителей, поставивших авто на пешеходных переходах. Подробнее в постоянной народной рубрике «Чудаки парковки».

Как уберечь Бишкек от транспортного коллапса

С ухудшением погоды на дорогах Бишкека неизменно возникает транспортный коллапс. Люди часами ждут общественный транспорт и не могут добраться до дома или работы. Что можно сделать для изменения ситуации рассказал в интервью 24.kg Хасанбек Алимбеков, возглавляющий столичное Управление городского транспорта.

Когда у горожан все плохо, а чиновников — наоборот

Фото 24.kg. Уборка улиц в Бишкеке... Дворники по-прежнему надежнее любой техники

Зима в Бишкек каждый год приходит неожиданно... По крайней мере, для городских служб. В понедельник столицу Кыргызстана засыпало снегом, и началась ежегодная игра бишкекчан под названием «Выживший». Подробнее в материале «Снег в Бишкеке. В «розовом» мире чиновников гололеда нет, дороги чистые».

Золото второй месяц тянет экономику вверх

Благодаря резкому росту объемов добычи золота на «Кумторе» экономика Кыргызстана начала расти неплохими темпами. Прогнозы правительства сбылись даже раньше, чем ожидалось. А вот цены не радуют. В октябре значительно подорожали ГСМ и услуги по перевозке пассажиров. Подробнее в экономическом обзоре 24.kg.

Когда стиль круче любого тренда

Фото из личного архива Армена Торосяна. Армен Торосян (в центре) в Бишкеке

Известный стилист, участник программы «Модный приговор» приехал в Бишкек уже в 11-й раз. Армен Торосян рассказал в интервью 24.kg, что значит быть модным, и посоветовал бишкекским поклонникам и поклонницам фэшн-индустрии выдерживать стиль и не гнаться за брендами.

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg еженедельно высчитывает стоимость минимального набора продуктов для семьи.

Красота Кыргызстана. Фотовзгляд читателей

Фото Владислава Ногая. Осень в Бишкеке

Осень великолепием красок затмевает остальные времена года. Естественно, что авторы рубрики «Мгновения жизни» не могли пройти мимо такой красоты. Несмотря на то что Бишкек завалило снегом, хочется побыть еще немного в золотой осени — «Мгновения жизни. Бишкекская осень и высокогорное озеро Коль».

Бишкекчане жалуются, чиновники отвечают

Читатели 24.kg активно присылают сообщения в рубрику «агент 024». Больше всего жалоб и предложений касается городских вопросов. Одни просят открыть новые маршруты общественного транспорта, другие сообщают о мусоре и вырубке деревьев. Редакция собрала ответы мэрии — «Агент 024». Вырубленную сирень в парке заменили кустарником, мусор в БЧК уберут».