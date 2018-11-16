Сооронбай Жээнбеков о семье и традициях. Эксклюзивное интервью

Сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков празднует юбилей — 60-летие. В день своего рождения глава государства подвел не только итоги первого года президентства, но и ответил на очень личные вопросы о супруге, детях и даже своих снах.

— У вас есть страницы в социальных сетях. Понятно, что вы сами не сидите там. Расскажите, когда у вас есть минутка, то какие социальные сети читаете, даете ли вы поручения, если увидели крик о помощи?

— Мне представляют ежедневный и еженедельный обзоры социальных сетей, своевременно получаю информацию об основных трендах в соцсетях.

Изредка, когда есть свободная минутка, заглядываю на свою страницу в Facebook. Но это бывает нечасто.

Рабочее утро начинается у меня с чтения ведущих информационных сайтов, слушаю радио. Вечером дома просматриваю интернет.

Фото Султана Досалиева. Сооронбай Жээнбеков на встрече в одной из школ

Вторая часть работы моего аппарата начинается после 21.00. Я отправляю ссылки публикаций, обращений, на которые надо реагировать, ответить, помочь.

Также я рад, что наши граждане активны, открыто рассказывают мне обо всех проблемах при встречах на местах, выступают с обращениями в соцсетях в мой адрес. Это большая помощь президенту, чтобы я не отдалился от реальной жизни.

— Прошел первый год вашего президентства. За это время что изменилось в вашей семье? Трудно ли вашим детям, супруге жить по новому распорядку? Расскажите про ваших детей. Чем занимается ваша дочь, чем увлекается ваш сын?

— Мои дети и жена привыкли к моей государственной должности и плотному графику, так как я живу в таком темпе уже много лет.

Единственное, что изменилось, — они теперь под более пристальным вниманием общественности.

Фото Султана Досалиева. Сооронбай Жээнбеков с Эмилем Шукуровым

У меня дочь и сын. Дочь Бактыгуль замужем. В этом году окончила КРСУ, сейчас воспитывает сына. Зять окончил учебу за границей, сейчас работает экспертом в аппарате правительства. Сын Иман учится в четвертом классе, увлекается и занимается карате, футболом.

— Ваша супруга, Айгуль Токоева, по-прежнему не выходит в свет за исключением пары мероприятий. Это ее решение или ваша рекомендация? Первые леди, как правило, занимаются благотворительной деятельностью. Им это положено по статусу. Вы ее сознательно прячете от общественности? Будет ли ваша супруга придерживаться этих традиций?

— Моя жена — мой крепкий тыл. Занимается детьми, нашим небольшим фермерским хозяйством. Она не любит публичную жизнь. Поэтому в свет выходит только по необходимости.

Она уже давно занимается благотворительностью. И сейчас продолжает, но это не афишируется и не разглашается.

— Вы находите время проводить с семьей?

— Редко, но бывает. Иногда на выходные приезжает дочка с внуком, и мы все вместе проводим время. А так по будням я возвращаюсь с работы поздно. Как я уже говорил, мои дети выросли с таким моим рабочим графиком, поэтому понимают.

Если честно, я, наверное, не умею отдыхать, просто лежать без дела. Да и раньше на Иссык-Куль еле выбирался, только ради детей. Они целый год ждали моего отпуска.

— У всех кыргызов очень много родственников, кроме своих родных братьев и сестер. Мы все друг другу родственники, даже шутят так.

Но в этом плане я спокоен за своих родных братьев и сестер, которые, когда я стал премьер-министром и тем более сейчас, во время моего президентства, никак не вмешиваются в мою государственную деятельность.

Я и раньше свою работу, свои прямые обязанности на какой-либо должности не обсуждал ни с семьей, ни с родственниками. На это у нас табу. Это мой принцип.

Знаю, что если хоть раз позволю кому-нибудь из них заговорить со мной о государственных делах, то все пойдет дальше. Поэтому никто из моих родственников и сватов не поднимает при мне никаких кадровых или других вопросов.

После инаугурации я четко заявил, что теперь все должны помочь мне: каждый должен заниматься тем, чем занимался до этого.

Фото Султана Досалиева. Сооронбай Жээнбеков дома у военного

Президентство — это не семейная, а очень ответственная высшая государственная работа. Это самый ответственный период в моей жизни.

Мои сограждане доверили мне судьбу страны, судьбу народа. По божьей воле я стал президентом Кыргызстана. И я приложу все свои силы, знания, опыт, чтобы оправдать доверие кыргызстанцев.

Если кто-то обижается и не понимает возложенной на меня ответственности, значит, он мне не родственник и не друг. Придется мне расстаться с ним.

Для меня сейчас государственные интересы превыше всего. Уверен, что близкий мне человек поймет это и будет соответственно себя вести.

— Вашу семью сравнивают с семьей бывшего президента Курманбека Бакиева из-за братьев. Их у вас трое. Кто из них ближе к вам? Больше всех в обществе критикуют Асылбека Жээнбекова. Теперь критикуют вашего куда Алиярбека Абжалиева. Многие говорят, что они обещают тем или иным политикам, чиновникам и простым людям решить те или иные проблемы. Вы знаете об этом? Вы говорите с ними и как часто? В какие дела им и другим вашим родственникам категорически нельзя вмешиваться?

— Нас в семье было одиннадцать, осталось восемь — четверо сестер и четыре брата. Из всех братьев мне ближе наш младший, Жыргал. Мы все его любим. Он живет в селе, присматривает за нашим хозяйством, домом на малой родине. Он вне политики.

Я знаю, что ходят слухи про Асылбека Шариповича. Кто-то желаемое выдает за действительность.

У нас, братьев, всегда была своя работа, и каждый сам справлялся со своими обязанностями.

У него свои депутатские обязанности перед избирателями.

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Больше всего я сам заинтересован, чтобы мои родственники не вмешивались в государственные дела.

Из-за таких слухов я предупредил высокопоставленных чиновников не обращаться к моим родственникам. Все вопросы в рамках своих полномочий решаю я сам.

Депутат парламента Алиярбек Абжалиев — мой единственный сват. У нас с ним уважительные отношения в рамках нашего родства. Ни больше ни меньше. Разговоры тоже у нас только о наших детях.

Государственные дела — вне родственных связей. Это мой главный принцип.

Да, я общаюсь со своими родными, поддерживаю отношения, но на должности президента, как уже сказал, я сирота, одинок. В том смысле, что решение приходится принимать лично, и, соответственно, ответственность несу лично я. Никто за меня не ответит.

Фото Султана Досалиева. Сооронбай Жээнбеков с ветеранами

Наш народ два раза пережил семейно-клановое правление. Мои оппоненты хорошо знают, что это очень чувствительная тема, и виртуозно играют на эмоциях в целях дискредитации меня. Полагаю, что этим они будут заниматься до конца моего президентского срока. Очень удобная тема. Но я хочу их разочаровать: никогда не будет повторения семейно-кланового режима!

Я хочу по завершении моих президентских полномочий спокойно ходить по улицам моей любимой страны, отдыхать на пляже Иссык-Куля и заниматься своими личными делами.

— На вас, как и на любого медийного человека, появляется много мемов. Есть безобидные, но есть и не очень приятные. Вас, к примеру, сравнивают с одним из мультперсонажей популярного мультфильма. Как вы относитесь к такому творчеству?

— Мем на фотографии моего отдыха на Иссык-Куле был веселым. Я смеялся. Одно дело — когда сами придумывают, а другое — когда это факт. То, что фотографировали меня на пляже в туфлях, — это правда.

Кстати, я предупредил, что меня фотографируют на пляже в туфлях. Мне сказали, что ног не будет видно. Пресс-служба просила снять только на видео для фильма, получилось, что решили и сфотографировать.

О вызове в Генеральную прокуратуру автора мема прочитал вечером в интернете и был недоволен таким шагом надзорного органа.

Знаю, с кем меня сравнивают, за что критикуют или симпатизируют. Я особо не обращаю внимания на это. Народ у нас творческий, изливает свое творчество, в том числе в соцсетях. Ну и пусть.

— Безусловно, президентство вносит свои коррективы в обычную жизнь, свободного времени катастрофически мало. Но чем вы любите заниматься в свободные часы?

— Свободного времени у меня нет. Я с 7.30 на работе, допоздна. Вечером стараюсь походить. Иногда, когда есть время, плаваю.

— Есть ли у вас привычки, которые остались с детства? Что-то, что ассоциируется с семьей, родителями... Кто-то, к примеру, не засыпает, не выпив чая с молоком, который делала мама в глубоком детстве...

— Мой дедушка не вернулся с Великой Отечественной войны.

Старшего брата моего отца мы называли дедушкой. Он и был нам дедушкой. Он 25 лет проработал управляющим в совхозе. Он меня будил ранним утром и перед уходом на работу давал задание на целый день. Выполнив его задания, я шел на тренировку по волейболу.

Фото Султана Досалиева. Сооронбай Жээнбеков на шествии «Бессмертного полка»

Дедушка очень требовательно относился к нам. Он так, оказывается, приучил меня, моих братьев и сестер к труду, умению правильно использовать свое время.

Помню, он нас не пускал на индийские фильмы, отправлял в кино только на военную тематику, потому что был участником Великой Отечественной войны.

Он научил меня слушать радио, новости. Сейчас в машине всегда включено радио.

— За что вы благодарны своим родителям?

— Я благодарен своему отцу, своей матери, дедушке и бабушке за их воспитание: я рос в заботе с двух сторон — и со стороны родителей, и со стороны бабушки и дедушки. Они меня воспитали свободно, с любовью.

— Что бы вы хотели, чтобы о вас говорили дети и внуки? Кроме стандартного «достойно правил страной, был справедливым президентом»?

— Для меня важно, чтобы мои дети ходили с поднятой головой после окончания срока моей президентской деятельности. Чтобы им не было стыдно за меня. Я не буду хорошим отцом, если потом мои дети не смогут смело ходить среди сверстников, коллег, знакомых.

Конечно, хочу, чтобы вспоминали меня как любящего и заботливого отца. Могли сказать, что они выросли в заботе, как я тепло вспоминаю о своих родителях.

Фото Султана Досалиева

— Как показали практика и время, бывшие главы нашего государства часто ошибались и это приводило к печальным последствиям. Многие обвиняли в этом окружение «первых». Мы видим, что новых лиц в политике у нас нет, не боитесь, что вы тоже можете пойти на поводу у «нечистого на руку» окружения? Что вы делаете, чтобы этого не случилось?

— Я людей чувствую, и меня интуиция не подводит.

Конечно, не хочется связываться с такими людьми. Но, к сожалению, они есть везде.

А к сотрудникам у меня жесткие требования, одно из них — чтобы они не выходили за рамки дозволенного на государственной должности.

Я ценю их мнения как специалистов. Признаю их заслуги в той или иной сфере. Но перед законом все равны. И они это знают.

— Идеальная страна, какая она для вас?

— Во-первых, это справедливый, честный руководитель, который добросовестно исполняет свои обязанности и поднимает страну и народ. Ыймандуу бийлик.

Государство, где нет обездоленных, бедных, будь то старики, дети, инвалиды. Где закон и права человека стоят превыше всего.

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Здоровая конкуренция как в экономике, так и в политике, чтобы выигрывали сильные, лучшие в хорошем смысле слова.

Экономически развитая парламентская республика со свободными средствами массовой информации.

Чтобы в обществе преобладали здоровые, правильные, позитивные силы. Хочу, чтобы страна и ее жители были счастливыми, и буду работать над этим.

— Политика, конечно, накладывает отпечаток на характер человека. В целом вы вспыльчивый, часто поддаетесь эмоциям в обычной жизни? Вас можно вывести из себя? Как и чем?

— Я достаточно сдержанный человек.

Но меня могут вывести из себя равнодушные руководители, которые могут решить вопрос, но волокитят и не решают.

Когда нагло врут. Когда поступают несправедливо и считают это обычным делом.

Когда говорят одно, а делают другое.

Выводит из себя, когда наносят осознанный вред государству в целях собственной наживы. При этом это воспринимают как должное.

— Вы запоминаете свои сны? Что снилось вам сегодня или, может, какой сон был самым запоминающимся?

— Я вижу разные сны, некоторые запоминаются. Бывает, сны сбываются. Вещие сны. Но никогда никому не рассказываю о них.