Неделя-24. Сели обрушились на Кыргызстан, и очередной рост тарифов

Министерство энергетики предложило ввести социальную норму ежемесячного потребления тепловой энергии для жилого помещения с общей площадью до 80 квадратных метров и увеличить нынешний тариф на 25 процентов, а тариф на горячее водоснабжение приравнять к социальной норме. При превышении объема социальной нормы тарифы хотят приравнять к себестоимости тепловой энергии. Скорее всего, с 1 июня цены повысят, как обычно и делают все последние годы. Но вот гарантировать то, что у вас будут горячая вода и тепло в квартирах, энергетики совсем не торопятся.

Кроме того, с 1 мая увеличат тарифы на электричество. Простым кыргызстанцам придется платить теперь 1,18 сома за 1 киловатт электроэнергии вместо 1 сома.

С 20 апреля Кыргызстан атаковали сели. За несколько дней МЧС зарегистрировало почти 70 потоков, которые сошли во всех областях, кроме Иссык-Кульской. Под затопление в разных поселках попало более 1,1 тысячи домохозяйств. В некоторых местах жилье разрушено и восстановлению не подлежит. Общей суммы ущерба специалисты МЧС пока не могут назвать. Кроме того, они продолжают предупреждать — дожди в стране продолжаются и возможны новые сели.

Лидер партии «Бутун Кыргызстан», депутат Жогорку Кенеша Адахан Мадумаров вышел из СИЗО ГКНБ. Встретить его собрались около 50-60 сторонников. На вопросы журналистов о мандате и апелляции политик ответил, что будет бороться дальше.

Адахана Мадумарова арестовали 2 сентября 2023 года. Его обвинили в государственной измене из-за протокола 2009-го по кыргызско-таджикской границе. Позднее добавилось обвинение в мошенничестве, которое связано с использованием в личных целях $50 тысяч из партийной кассы. 26 марта 2024 года Первомайский районный суд Бишкека признал Адахана Мадумарова виновным. Но из-за истечения срока давности его освободили от наказания.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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