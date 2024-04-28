Неделя-24. Сели обрушились на Кыргызстан, и очередной рост тарифов

Министерство энергетики предложило ввести социальную норму ежемесячного потребления тепловой энергии для жилого помещения с общей площадью до 80 квадратных метров и увеличить нынешний тариф на 25 процентов, а тариф на горячее водоснабжение приравнять к социальной норме. При превышении объема социальной нормы тарифы хотят приравнять к себестоимости тепловой энергии. Скорее всего, с 1 июня цены повысят, как обычно и делают все последние годы. Но вот гарантировать то, что у вас будут горячая вода и тепло в квартирах, энергетики совсем не торопятся.
Кроме того, с 1 мая увеличат тарифы на электричество. Простым кыргызстанцам придется платить теперь 1,18 сома за 1 киловатт электроэнергии вместо 1 сома.
С 20 апреля Кыргызстан атаковали сели. За несколько дней МЧС зарегистрировало почти 70 потоков, которые сошли во всех областях, кроме Иссык-Кульской. Под затопление в разных поселках попало более 1,1 тысячи домохозяйств. В некоторых местах жилье разрушено и восстановлению не подлежит. Общей суммы ущерба специалисты МЧС пока не могут назвать. Кроме того, они продолжают предупреждать — дожди в стране продолжаются и возможны новые сели.
Лидер партии «Бутун Кыргызстан», депутат Жогорку Кенеша Адахан Мадумаров вышел из СИЗО ГКНБ. Встретить его собрались около 50-60 сторонников. На вопросы журналистов о мандате и апелляции политик ответил, что будет бороться дальше.
Адахана Мадумарова арестовали 2 сентября 2023 года. Его обвинили в государственной измене из-за протокола 2009-го по кыргызско-таджикской границе. Позднее добавилось обвинение в мошенничестве, которое связано с использованием в личных целях $50 тысяч из партийной кассы. 26 марта 2024 года Первомайский районный суд Бишкека признал Адахана Мадумарова виновным. Но из-за истечения срока давности его освободили от наказания.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
Территориальная реформа в Бишкеке. Когда вопросов больше, чем ответов
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Халал-гостиницы в Бишкеке. Что это такое и кто в них никогда не сможет попасть
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Налоговая декларация. Почему ее важно сдавать и как правильно это делать
В Кыргызстане завершается декларационная кампания. Осталось всего пару дней (до 1 мая) на то, чтобы отчитаться перед государством о своих доходах и расходах. В Налоговой службе рассказали 24.kg, как ее правильно сдавать и какие могут быть штрафы за несвоевременную подачу ЕНД.
Налоговые вычеты. Как можно вернуть часть денег, сдавая декларацию
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Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год
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Японец Накаджима Дайсуке о жизни в Кыргызстане
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Этой весной в Кыргызстане стихия регулярно дает о себе знать. Регионы накрывают то ливни и сели, то град, то шквалистый ветер. Не обходится без ущерба. В 2015 году в республике приняли Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий». В материале 24.kg подробнее о том, как защитить свой дом и получить возмещение, если он пострадал от стихийного бедствия.
Поваренная соль. Чем она вредна и почему от нее нельзя отказываться
По статистике, в Кыргызстане потребляют соль в 2,5 раза больше, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Чем это чревато, а также о том, какие продукты могут заменить поваренную соль, 24.kg рассказала врач-нутрициолог Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Марина Дуйшенкулова.
Опасные клещи. Как уберечься от их укуса и что делать, если это произошло
Специалисты департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора предупреждают, что сезон активности энцефалитных клещей в Кыргызстане уже начался и продлится до холодов. 24.kg напоминает, как избежать угрозы и что делать, чтобы минимизировать последствия укуса, если он произошел.
Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана
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Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана
Каждый год сотни кыргызстанцев уезжают за рубеж в поисках лучшей жизни. Однако нередко трудовые мигранты по приезде сталкиваются с многими проблемами и трудностями, из которых тяжело выбраться самостоятельно. Редакция 24.kg составила список телефонов экстренных горячих линий посольств, куда можно обратиться, если возникли проблемы за границей.
Каньон Лаглан и дорога на базу «Чункурчак». Фото читателей 24.kg
Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прокатимся по пригороду Бишкека, заглянем на Иссык-Куль и юг республики.
Музыкальные школы и курсы Бишкека
Многие родители мечтают, чтобы их дети освоили различные музыкальные инструменты. Да, стать великими музыкантами дано не многим, но занятия искусством обогащают внутренний мир любого человека. Редакция 24.kg собрала адреса и телефоны специализированных школ, где детей могут научить играть на различных инструментах.