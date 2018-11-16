Эксклюзивное интервью Сооронбая Жээнбекова. Часть II

Читайте по теме Эксклюзивное интервью Сооронбая Жээнбекова. Часть I Сооронбай Жээнбеков эту традицию нарушил. Он сделал исключение и дал свое первое интервью в качестве президента Кыргызской Республики не гостелеканалам или правительственным газетам, а независимому информационному агентству 24.kg. Лидер страны также согласился ответить на очень личные вопросы.

О правительственных чиновниках

— Как вы оцениваете работу правительства? Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев оправдал ваши ожидания?

— Мы с Мухаммедкалыем Дуйшекеевичем работали вместе в составе правительства. Когда я возглавлял Ошскую область, он был председателем Социального фонда. Потом он был первым вице-премьером при моем премьерстве.

Есть критика в его адрес. Но я знаю его достаточно хорошо. Он человек основательный и результативный, далек от пиара.

Фото Султана Досалиева

Наши люди привыкли к преждевременному пиару, когда еще задуманное начинают рекламировать.

Мухаммедкалый Дуйшекеевич работает лишь полгода. Сам работал в правительстве, знаю, что экономических показателей невозможно добиться в первые месяцы. Работу правительства оценим по итогам первого года, по его отчету.

Фото Султана Досалиева

Считаю, что руководитель, кроме образованности, таланта, опыта и знания языков, должен иметь совесть, честность. Особенно в наши дни, когда ведем борьбу с коррупцией, честность для нас не пустое слово. Если чиновник бессовестный и без чести, то от его работы государство получит только вред.

— Сооронбай Шарипович, как не воспользоваться случаем и не спросить про список из 35 коррупционеров Кыргызстана. Вы обещали обнародовать их имена и привлечь взяточников к ответственности, заодно пополнив бюджет страны. Когда предадите огласке этот список?

— Этот список есть. Уже по некоторым из них работают органы, а другие покинули страну.

Но я не могу объявить на всю страну кого-либо коррупционером. Есть законы, существует презумпция невиновности, как говорится, не пойман — не вор.

Хотя мы все знаем, что если составить такой список, то людей там будет гораздо больше 35.

— Тогда по-другому поставим вопрос: у общества есть надежда, что следствие, Антикоррупционная служба, ГКНБ, Финпол когда-нибудь назовут эти имена?

— Конечно. Я сам буду контролировать. Ведь борьба с коррупцией только началась.

Громкие уголовные дела — это верхушка айсберга. А вы знаете, как страдают простые граждане от коррупции на районном уровне? Как наши чиновники среднего звена наживаются на взятках, бюджетных средствах?

Борьба начата не только для того, чтобы осудить, посадить коррупционеров, но и для того, чтобы дать всем понять: в этой стране надо зарабатывать своим трудом.

Надо разрушить стереотипы. Деньги государства — это не личный карман. Необходимо поломать сложившуюся схему, обеспечить открытость и исключить человеческий фактор в госорганах путем внедрения электронного управления. И мы это сделаем.

Об уголовном деле о модернизации ТЭЦ Бишкека

Возбуждены четыре уголовных дела, арестованы семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли. Под арестом два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также депутат парламента Осмонбек Артыкбаев. Ни один из них вину не признает. Силовики обещали, что эти дела раскроют в кратчайшие сроки, однако по ходатайству ГКНБ сроки ареста продлеваются. Адвокаты обвиняемых говорят, что следственные мероприятия с их подзащитными не проводят. Наверняка руководство ГКНБ вам рапортует о ходе расследования. Вы верите докладам силовиков? Верите в справедливость и объективность суда?

— Сразу отмечу, что в задержаниях нет никакой политической подоплеки. Об этом я ранее говорил неоднократно.

У правоохранительных органов было достаточно оснований и поводов для возбуждения уголовных дел, связанных с модернизацией ТЭЦ, и последовавших арестов. Уголовные дела объемные. Ущерб, причиненный государству, огромный.

Фото Султана Досалиева

Выявляются многочисленные коррупционные схемы, по которым выводились значительные финансовые средства, а отдельные бывшие чиновники за счет этого обогащались.

Работы очень много. По многим уголовным делам созданы группы следователей. Проводятся все необходимые экспертизы.

Как вы понимаете, судебно-строительные экспертизы и аудиторские проверки не могут быть завершены за короткий период. На это требуется определенное время.

Надеюсь, все уголовные дела будут завершены в установленные законом сроки.

В настоящее время каких-либо оснований сомневаться в объективности проводимого расследования нет.

Полагаю, органы следствия и суд объективно во всем разберутся, изучат все доказательства, дадут юридическую оценку и определят меру ответственности каждого обвиняемого.

Конечно, не могу сейчас вам открыто предоставить всю информацию, но ко мне поступают детали этого дела, и, я вам скажу, там не все хорошо. Если учитывать масштабы коррупции, предполагаю, что дело по аварии на ТЭЦ Бишкека засасывает как болото, раскрывая перед нами новые имена.

Подследственные имеют адвокатов и строят линию защиты. Это их право. Я лишь требую от силовиков, чтобы расследование было объективным.

О силовиках

— По исполнению решений Совета безопасности от 8 февраля 2018 года приняты 40 мероприятий. Во-первых, обновляется нормативная правовая база, регламентирующая деятельность правоохранительных органов.

В частности, законопроект «О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики» был своевременно подготовлен и направлен в Жогорку Кенеш, где прошел первое чтение. Надеюсь, депутаты до конца года примут его.

Фото Султана Досалиева

Этот проект закона предусматривает единый порядок приема, прохождения и увольнения со службы в органах милиции, Финансовой полиции, таможенной службе и службе исполнения наказаний.

В законопроекте предусмотрено множество антикоррупционных мер, которые ранее у нас в республике не применялись.

Например, вводятся новые нормы и механизмы, которые в значительной степени затруднят нечестным на руку сотрудникам правоохранительных органов пользоваться незаконно нажитым имуществом.

Фото Султана Досалиева

Аналогичные поправки внесены в разработанные проекты законов «Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики» и «О прокуратуре Кыргызской Республики», предусматривающие ограничения для сотрудников прокуратуры, вытекающие из решения Совбеза.

Также разработан проект закона, предусматривающий ряд ограничений для сотрудников судебных аппаратов.

Другая сторона антикоррупционной реформы — это повышение социальных гарантий сотрудникам правоохранительных органов.

На реализацию вышеуказанных законов в части повышения заработной платы сотрудникам органов правопорядка и обеспечения социальных гарантий из бюджета ежегодно будет дополнительно предусмотрено более 2 миллиардов 700 миллионов сомов.

Хотел бы отметить, что в рамках реформирования из органов внутренних дел в прокуратуру переданы все функции по ведению уголовной правовой статистики.

Есть случаи, когда решение суда о непричастности к делу выдают после того, как человек стал инвалидом, ожидая окончания следствия в СИЗО.

С 1 января 2019 года будет внедрена электронная система Единого реестра преступлений и проступков. В настоящее время идет интенсивная работа по ее запуску. Система позволит повысить прозрачность деятельности судебных, надзорных и правоохранительных органов.

Фото Султана Досалиева

Общественность и граждане смогут в буквальном смысле следить за ходом рассмотрения их заявлений и за уголовным процессом. Никто не будет годами в СИЗО ожидать окончания следствия и суда.

Данные меры позволят в разы снизить процент укрытых преступлений.

Проводится оптимизация структуры и штатной численности правоохранительных органов. Сокращаются центральные аппараты Министерства внутренних дел, областных управлений органов внутренних дел.

Высвобожденные штаты направляются для увеличения числа участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних.

Участковые должны вести работу в каждом селе, на каждой улице. Пора уже взяться за школьный рэкет.

В каждом правоохранительном органе созданы службы внутренних расследований, которые выявляют «нечистоплотных» сотрудников. Мы сейчас изучаем требование к декларации чиновников в странах, которые успешно провели борьбу с коррупцией. Я сам тесно работаю с рабочей группой.

О внешней политике

— Теперь о внешней политике. Если анализировать итоги ваших зарубежных визитов, то очевидно: Кыргызстан продолжает придерживаться многовекторной политики. А в региональной политике — принципа мирного соседства. Но у стран Центральной Азии много нерешенных проблем: границы, водные ресурсы, торговые отношения...

— За этот год мы провели последовательную работу по восстановлению, улучшению и укреплению международных, внешнеполитических отношений в первую очередь с нашими стратегическими партнерами и соседями — Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Китаем, Турцией, Туркменистаном, институтами Евросоюза.

В рамках ЕАЭС улучшены условия труда кыргызстанских мигрантов в России.

В результате неоднократных встреч и обсуждений с президентом России Владимиром Путиным объявлена так называемая миграционная амнистия в отношении соотечественников, которые попали в черный список российских миграционных служб.

В сентябре на берегу Иссык-Куля с участием президентов Казахстана, Узбекистана, Турции, Азербайджана и премьер-министра Венгрии прошли Саммит совета сотрудничества тюркоязычных государств и Всемирные игры кочевников. Эти мероприятия еще более укрепили позиции Кыргызстана на международной арене.

Следующими этапами будут уже реализация ранее достигнутых договоренностей и привлечение инвестиций в страну. На международной арене и с соседними странами наши отношения восстановлены и вошли в позитивное русло.

Фото Султана Досалиева

А для решения региональных проблем хорошую площадку создает Саммит глав государств Центральной Азии. Это замечательный диалог соседних стран. Мы за столом переговоров вместе находим точку соприкосновения по многим региональным вопросам. Уверен, и в будущем саммит поможет соседям взаимодействовать и развиваться.

Что касается делимитации и демаркации границ, то с Узбекистаном завершен процесс делимитации 85 процентов госграницы. По оставшимся 15 процентам ведется активная работа и, насколько мне известно, имеются значительные сдвиги в этом вопросе.

С Таджикистаном также ведется серьезная работа по делимитации госграниц.

Касаясь вопроса торговых отношений, хочу отметить, что вступление Кыргызстана в Евразийский экономический союз было обусловлено необходимостью развивать и укреплять экономику государства.

Об искушении властью

— Много пословиц и изречений у кыргызов про справедливость руководителей. При принятии решений с кем вы советуетесь? Всегда ли вы уверены, что ваши решения правильные? Перепроверяете ли информацию, которую донесли вам ваши близкие люди, родственники, друзья или сотрудники аппарата?

— Вспомним любую кыргызскую пословицу — все они точны, метки, жизненно важны. Например, «Ыймандуу бийде тууган жок, тууганчыл бийде ыйман жок» («У честного правителя нет родни. А кто преследует интересы родни, у того нет совести»), «Ууру тойгончо жеп, өлгөнчө карганат» («Вор досыта наедается и до смерти отрекается»), «Укпайт деп ушак айтпа, корбойт деп уурдаба» («Шила в мешке не утаишь»), «Кыныр иш кырк жылда билинет» («Хоть и через сорок лет, но истина всплывет на свет») и другие.

Фото Султана Досалиева

Часто привожу в пример историю про Конфуция во время встречи с жителями регионов. Один из правителей Китая был обеспокоен усилившимся воровством в стране и спросил совета у Конфуция. Конфуций ответил: «Коль сами будете скромны в желаниях, не согласятся воровать и за награду».

По-кыргызски еще доходчивее — «Сен өзүңдөн баштап, напсиңди тыйсаң, башкалар да уурдаганды коёт».

Мой отец часто говорил: «У государства длинная рука, преступника везде найдет» («Мамлекеттин укуругу узун, эртеби-кечпи, ууру кармалат»).

Я тоже обычный человек со своими минусами и плюсами, но сейчас в должности президента, думаю, не имею права на ошибку.

Потому что это повлияет на судьбу целой страны и миллионов моих соотечественников. Принимаю всю информацию из разных источников, перепроверяю. Но ответственность за решение остается на мне. Поэтому сейчас говорю, что я одинок и сирота.

Никогда не придерживаюсь мнения или информации одного человека. Проработав на разных руководящих должностях, научился смотреть на проблему с разных сторон.

Об Алмазбеке Атамбаеве

— Лозунг вашей предвыборной гонки — «Продолжить путь». То есть продолжить путь Алмазбека Атамбаева. Когда вы последний раз разговаривали с экс-президентом?

— Мой лозунг «Продолжить путь» в кыргызском варианте звучит так: «Кыргыз көчү жолун улайт» («Кыргызское кочевье продолжает путь»).

Этот путь — не мой или ваш, или чей-то еще по отдельности. Это путь страны, народа, который несет свое начало от наших предков. Великое кыргызское кочевье. Именно это и было основой этого высказывания.

Правители, президенты приходят и уходят, а народ и его многовековое историческое кочевье остается. Именно этот путь я продолжаю и продолжу.

Последний раз мы встречались 29 марта, перед съездом СДПК. Беседовали более четырех часов. После этого у нас не было разговора.

— Вы можете сейчас откровенно рассказать, что же все-таки произошло между вами и Алмазбеком Атамбаевым? Почему после 20 лет дружбы и теплых отношений вдруг такое расставание?

— Для меня было неожиданностью его заявление 31 марта, через четыре месяца после моей инаугурации, в первый непростой период моей президентской ответственной работы.

Он тогда обвинил меня в коррупции и аварии на ТЭЦ Бишкека.

На съезд СДПК не пустили старых представителей партийных ячеек из Ошской области, которые стояли у истоков нашей партии в самые сложные годы как для самой партии, так и для Атамбаева. Был удивлен такому резкому изменению событий.

Я никогда не говорил о расставании с ним. Да, мы были однопартийцами и соратниками в течение длительного времени.

Попытки сделать из меня ведомого руководителя через каких-то третьих лиц, руководить моими действиями — все это не делает чести ему ни как человеку, ни как экс-президенту, ни как однопартийцу и соратнику.

Мне были непонятны эти его стремления. Он часто говорит про эти 20 лет, но я же не баклуши бил все эти годы. Мы вместе с партийцами занимались укреплением позиций партии, особенно в Ошской области, Баткене, Джалал-Абаде.

Когда у СДПК был нулевой рейтинг в Оше, мы с единомышленниками и сторонниками открыли там партийные ячейки, и за короткое время партия смогла завоевать авторитет среди избирателей.

Он любит разбрасываться такими словами, как «досум» и «партиялашым». Но так не поступают настоящие достор и партиялаштар.

В самые трудные моменты для нашей партии, особенно на юге страны, я был всегда рядом с ним. Даже тогда, когда все сбежали от него, я оставался рядом с ним, несмотря на угрозу безопасности мне, моей семье, родным и близким.

В 2009 году возглавил штаб кандидата на должность президента от СДПК. Тогда мало кто осмелился выступить в поддержку Атамбаева, все боялись тогдашнего режима.

Во время событий на юге в 2010-м ради сохранения единства государства я рисковал не только карьерой, но и жизнью. Не хочу себя бить в грудь, но это реальность. Он это хорошо знал и знает.

Любимый тренд его политтехнологов — называть меня предателем. Кто есть кто — время покажет.

— Из всех президентов вам, наверное, труднее. Ваш сильный оппонент рядом, он не сбежал, как другие. Алмазбек Атамбаев достаточно часто высказывает свое мнение через СМИ. Намеками, но по-атамбаевски прямыми и резкими вас критикуют в штабе СДПК, вашей родной партии. Вас не напрягает такая политическая конкуренция?

— Я работаю в должности главы государства. К жесткой борьбе готов всегда.

Ничего легко не давалось. Борьба, труд — это основа успеха.

Придерживаюсь и впредь буду придерживаться своих основных государственных принципов — укреплять государственность, развивать страну, парламентскую демократию, защищать права человека и свободу слова.

Всегда принимаю обоснованную критику, исправляю ошибки. Это обычный процесс для государственного деятеля. Главное — чтобы критика была не оголтелая и без истерики.