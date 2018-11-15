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Общество

Фешен-индустрия Кыргызстана сегодня. В Бишкеке проходит Неделя моды

Фото 24.kg. В Бишкеке проходит Неделя моды

В Бишкеке проходит Неделя моды, где кыргызские дизайнеры представляют свои коллекции.

Легкая промышленность — одна из четырех ключевых отраслей экономики Кыргызстана. Она имеет хороший экспортный потенциал: находится на третьем месте по объему вывоза продукции. Два конкурсных дня показали, почему марка «Сделано в Кыргызстане» так популярна в Казахстане и России.

Одежда, которая, скорее всего, пойдет на экспорт, представлена в номинации «Промышленное воплощение». 

Такие коллекции предназначены для массового производства и продажи. Модные тенденции воплощаются преимущественно в структуре материалов и цветовой гамме.

Помимо «Промышленного воплощения», конкурс проходит в номинациях «Дебют» и «Авторская работа». Своим видением отечественной модной индустрии делятся молодые дизайнеры.

Выберет лучших международное жюри. Его члены ставят оценки по категориям «Художественное воплощение», «Стилевое решение», «Соответствие теме» и «Техника». 

Показ победителей и награждение состоятся 16 ноября.
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