Общество

Prada выкупила Versace после долгих переговоров

2 декабря Prada завершила приобретение итальянского модного дома Versace за $1,5 миллиарда. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Prada подписала соглашение в апреле, но сделка сорвалась из-за претензий антимонопольных регуляторов.

Дом, основанный Джанни Версаче в 1978 году в Милане, войдет в группу, где уже представлены два основных бренда — Prada и дочерний Miu Miu. 

Сестра Джанни Донателла Версаче написала у себя на странице, что день продажи модного дома совпал с днем рождния брата, который застрелен в Майами в 1997-м.

«Сегодня твой день и день, когда Versace присоединяется к семье Prada. Думаю о той улыбке, которая была бы на твоем лице. Я скучаю по тебе всегда», — написала она.

Лоренцо Бертелли, сын владельцев Prada Миуччи Прада и Патрицио Бертелли, станет исполнительным председателем Versace. По его словам, Prada стремилась к сделке уже несколько лет.

Уточняется, что в марте, за несколько недель до объявления сделки с Prada, Донателла Версаче покинула пост креативного директора после почти 30 лет работы. Ее заменил Дарио Витале, ранее занимавший должность дизайн-директора Miu Miu.
