Букингемский дворец готовит крупнейшую выставку нарядов королевы Елизаветы II

Букингемский дворец готовит крупнейшую в истории выставку моды нарядов королевы Елизаветы II, которая откроется в следующем году в честь ее столетия. Об этом сообщает NBC со ссылкой на официальные источники.

На экспозиции будет представлено около 200 предметов гардероба, примерно половина из которых ранее не демонстрировалась публике. Коллекция покажет всю жизнь королевы и отразит ее 70-летнее правление.

Среди экспонатов посетители увидят платье из тюля, в котором восьмилетняя принцесса Елизавета была подружкой невесты в 1934 году, а также костюмы, созданные знаменитым королевским дизайнером Норманом Хартнеллом. В коллекции представят яблочно-зеленое платье, которое королева носила на приеме в Вашингтоне в 1957 году, светло-голубой костюм с жакетом со свадьбы принцессы Маргарет в 1960 году, а также ее свадебное и коронационное платье.

Посетители смогут познакомиться и с личными вещами королевы: одеждой для верховой езды, жакетами из Harris Tweed — традиционной плотной шотландской шерстяной ткани, плащами и платками, а также с дизайнерскими эскизами и образцами тканей, показывающие процесс создания нарядов. Среди более неожиданных предметов покажут прозрачный дождевик от Харди Эймиса, известного британского модельера 1960-х годов. Дождевик был создан таким образом, чтобы яркая одежда королевы оставалась заметной в любую погоду.

Выставка также продемонстрирует работы современных британских дизайнеров Эрдема Моралиоглу, Ричарда Куинна и Кристофера Кейна, одного из ведущих дизайнеров современного Лондона, вдохновленных стилем королевы. Кейн отметил, что гардероб Елизаветы II является «живым архивом истории моды», показывая эволюцию британского стиля и символику через одежду.

Экспозиция пройдет с 10 апреля по 18 октября 2026 года.

Елизавета II, скончавшаяся в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет, была самым долго правящим монархом Великобритании, а ее архив одежды считается одной из важнейших коллекций британской моды XX века. Столетие королевы пришлось бы на 21 апреля 2026 года.
