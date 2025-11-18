Темой Met Gala 2026 станет «Искусство костюма»

Метрополитен-музей представил тему Met Gala 2026 года, которая станет основой новой масштабной выставки Института костюма. Об этом сообщает CNN.

Метрополитен-музей сообщил, что в следующем году выставка Института костюма и тема Met Gala будут называться «Искусство костюма». Выставка откроется 10 мая и представит около 200 произведений искусства, которые покажут вместе с 200 нарядами и аксессуарами. Идея в том, чтобы показать моду как полноценное искусство, связанное с человеческим телом.

Куратор Института костюма Эндрю Болтон объяснил, что выставка покажет одежду не как отдельный предмет в витрине, а как часть живого человека. Бывшая балерина Мисти Копленд отметила, что экспозиция подчеркивает красоту разных типов тел и рассматривает их как искусство.

Одним из главных событий 17 ноября стало объявление о новом выставочном пространстве — 12 тысяч квадратных футов, впервые полностью посвященных Институту костюма. Его назовут в честь медиакомпании Condé Nast, которая сделала большое пожертвование для создания пространства.

На презентации также была Анна Винтур, которая, несмотря на уход с поста главного редактора американского Vogue, остается глобальным креативным директором Condé Nast и продолжит курировать Met Gala.

Финансовыми спонсорами мероприятия станут модный дом Saint Laurent, Condé Nast, а также Джефф Безос и Лорен Санчес Безос.

Met Gala ежегодно собирает рекордные суммы: в прошлом году мероприятие принесло музею $31 миллион. Это единственный источник финансирования Института костюма, который не получает средств из бюджета музея.

Met Gala — это благотворительный вечер, который ежегодно проходит в первый понедельник мая в Нью-Йорке. С 1995-го председателем и сопредседателем Gala является глобальный редакционный директор Vogue Анна Винтур.