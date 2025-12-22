Встречаем 2026 год: как создать образ по советам стилиста Зухры Табалдиевой

Новый год — самый ожидаемый праздник почти для каждого кыргызстанца. Его отмечают как на рабочих корпоративах, так и дома в кругу семьи. К такому событию у людей встает насущный вопрос: «Что надеть?»

Чтобы помочь нашим читателям определиться с выбором, 24.kg решило обратиться за советом к стилисту Зухре Табалдиевой.

Наряд по астрологическому календарю

По китайскому календарю следующий год пройдет под знаком Огненной лошади. Соответственно, как отмечает Зухра, наряды должны быть в тематике огня — красном и оранжевом цветах. Подойдут и коричневые оттенки: мокко и темный шоколад.

«Лошадь у нас ассоциируется с кожей. Поэтому можно поэкспериментировать с кожаными изделиями, платьями, костюмами или брюками. Не будем уходить в сбруи — пусть это будут перчатки, что сейчас тоже актуально», — отметила стилист.

Подойдет брючный костюм или роковое платье с разрезами. Какие-то элементы, напоминающие формы спорта. Зухра Табалдиева, стилист

Учитывая дух лошади, 2026 год обещает быть интенсивным и активным. Зухра Табалдиева предлагает добавить эту энергетику и в костюмы.

Для аксессуаров желательно выбирать украшения с золотом. Если в прошлом году из-за знака Змеи были актуальны серебряные элементы, то в новом — больше золота.

В этом Новом году стоит избегать воздушных образов. Как подчеркивает Зухра, когда-то это было уместно, но сейчас наступает астрологически более тяжелый период и воздушности в нем нет.

Цвета года Pantone

Для настоящих ценителей моды, соблюдающих палитру Pantone, стилист предлагает собирать образ из более глубоких и насыщенных оттенков.

Pantone объявил цвет года мокко, который подходит и к астрологической теме. Особенно хорошо этот цвет смотрится в шифоне: легкая фактура передает оттенок еще интересне. Зухра Табалдиева

Если в прошлом году в тренде были винный, бордо и серый, то сейчас основной — коричневый. Все остальное — больше акцентные элементы.

По ее словам, красный цвет соответствует духу лошади. А из общей цветовой гаммы можно выбрать акценты, например, лаймовый или зеленый, который идеально сочетается с коричневым. Для тех, кто хочет романтичности, можно обратиться к пудровым оттенкам. Кроме того, землистые, естественные оттенки земли будут в тренде.

Мужчинам она рекомендует выбирать не стандартный черный костюм, а обратить внимание на коричневые и бордовые оттенки. Возможно, это будет не рубашка, а именно базовый костюм, который можно использовать позже.

«Эта схема хороша для прагматичных людей, которые хотят продлить жизнь изделия, а также для модниц, любящих акцентные элементы. Если у вас уже есть базовый костюм, вы можете добавить бордовый или лаймовый цвет в виде сумки или обуви», — отметила стилист.

«Я не за то, чтобы покупать вещь для одного мероприятия. Поэтому, если мужчина выбирает что-то новое, можно добавить и элементы, связанные с конным стилем: шерстяные твидовые костюмы, клетка. Это и на мероприятии уместно, и в обычной жизни. Рубашка и пиджак в мелкую клетку прекрасно впишутся», — добавила Зухра.

Дресс-код

Многие компании для новогодних корпоративов придумывают дресс-код или тематику вечера: 90-е, «Великий Гэтсби», спорт-шик и тому подобное. Стилист советует не игнорировать дресс-код и дать своему внутреннему моднику разгуляться.

«Классно бы в данную историю включиться, потому что это единственный раз у многих, когда можно устроить карнавал на законном основании. Хэллоуин отмечает молодежь, остаются только Новый год и день рождения. В остальных случаях это просто нарядный той. Поэтому надо не упускать такую возможность, включиться в эту игру и построить себе образ», — считает она.

Чтобы избежать больших затрат, Зухра Табалдиева рекомендует, используя интернет, создавать образ из вещей, которые есть в шкафу, и уже к нему докупать элементы аксессуара.

Например, дресс-код — спорт-шик. Его мы можем обыграть тем, что к обычному кежуал добавим спортивные очки. Это будет не так затратно, но и в то же время вы соблюдаете дресс-код. Зухра Табалдиева, стилист

«Если вы хотите блеснуть, то почему бы и нет? Один раз в году можно. Было бы скучно упустить нарядное время года и провести его в обычном рабочем костюме. Можно добавить хотя бы один акцентный элемент — девушки могут позволить себе яркие украшения», — заметила стилист.

Собственный стиль

И последний пункт — это люди, которые не обременены никакими клише. Для них комфорт и удобство стоят на первом месте. Кроме того, они сами выбирают, хотят они одеться празднично, в стиле кежуал или по-домашнему.

К тому же в нашем обществе совершенно спокойно принимаются разные стили. Зачастую можно заметить на мероприятии не только девушек в платьях, но и любителей брючных костюмов и обычных джинс.

Для фанатов шопинга и покупок в канун Нового года Зухра предупреждает: платье, купленное в порыве эмоций, может вызвать большой дискомфорт на празднике.

«Например, платье с разрезами: вроде бы фигура позволяет, все нравится, продавец хвалит, а потом весь вечер приходится тянуть его вниз или прикрываться пиджаком. Поэтому важно, чтобы праздничный наряд соответствовал вашему внутреннему состоянию. Готовы ли вы действительно к повышенному вниманию? Важно соблюдать грань и понимать, насколько внутренне вы готовы к новому образу», — сказала она.

В итоге главное, чтобы ваш наряд не просто выглядел эффектно, но и чувствовался «вашим». Новый год — это про настроение, радость и время для себя. Выбирайте то, что радует, сидит удобно и продолжит жить в вашем гардеробе и после праздников. Тогда никакой образ не будет одноразовым, а вечер — испорченным.