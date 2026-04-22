Общество

В Кыргызстане хотят открыть дополнительные точки продаж мяса по социальным ценам

Служба антимонопольного регулирования и представители ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» рассмотрели земельные участки, выделенные для открытия павильонов по продаже мяса по социальным ценам, а также предложенные адреса для размещения передвижных торговых точек.

По данным службы, планируется открытие дополнительных социальных торговых точек для обеспечения населения доступным мясом.

Кроме того, в Бишкеке провели мониторинг цен на говядину и баранину на рынках и в торговых точках.

По состоянию на 21 апреля стоимость составляет:

  • баранина — от 690 до 750 сомов за килограмм;
  • говядина — от 700 до 760 сомов за килограмм.

С момента введения государственного регулирования цен на мясо Бишкекский городской отдел службы наложил штрафов на общую сумму 170 тысяч сомов.
Материалы по теме
В Кыргызстане выделено 1,5 миллиарда сомов на мясные кластеры
Минэкономики: В Кыргызстане в феврале цены на мясо снизились на 5,1 процента
Это рынок. В Минводсельпроме признают, что цены на мясо нельзя отрегулировать
Кабмин Кыргызстана запустит кластер для сдерживания цен на мясо
Ветслужба Кыргызстана гарантирует безопасность мяса на рынках
О новом проекте для стабилизации цен на мясо рассказали в Минводсельпроме
Мясные кластеры. Фермерам предоставят льготные кредиты под 3 процента
Госслужба исполнения наказаний закупает говядину на 13,3 миллиона сомов
ЕЭК ввела льготу на ввоз мяса крупного рогатого скота в страны ЕАЭС
В Бишкеке проверили цены на мясо: на рынках прошли рейды
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Бизнес
О! получил престижную международную награду за&nbsp;лучшую IT-разработку для&nbsp;HR О! получил престижную международную награду за лучшую IT-разработку для HR
Ozon проведет в&nbsp;Бишкеке крупнейший форум для продавцов из&nbsp;Кыргызстана Ozon проведет в Бишкеке крупнейший форум для продавцов из Кыргызстана
Жогорку Кенеш и&nbsp;Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент
Масштабный агрофестиваль &laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; провели в&nbsp;Чуйской области Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
