В Кыргызстане хотят открыть дополнительные точки продаж мяса по социальным ценам

Служба антимонопольного регулирования и представители ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» рассмотрели земельные участки, выделенные для открытия павильонов по продаже мяса по социальным ценам, а также предложенные адреса для размещения передвижных торговых точек.

По данным службы, планируется открытие дополнительных социальных торговых точек для обеспечения населения доступным мясом.

Кроме того, в Бишкеке провели мониторинг цен на говядину и баранину на рынках и в торговых точках.

По состоянию на 21 апреля стоимость составляет:

баранина — от 690 до 750 сомов за килограмм;

говядина — от 700 до 760 сомов за килограмм.

С момента введения государственного регулирования цен на мясо Бишкекский городской отдел службы наложил штрафов на общую сумму 170 тысяч сомов.