Скончался основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани

Основатель дома моды Valentino итальянский модельер Валентино Гаравани скончался в возрасте 93 лет, сообщает издание WWD.

Фото из архива. Скончался основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани

Он умер 19 января в своей римской резиденции в окружении близких. Прощание с модельером пройдет 21 и 22 января на площади Миньянелли. Похороны состоятся в пятницу в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири.

Валентино Гаравани родился 11 мая 1932 года в Вогере, на севере Италии. В 17 лет переехал в Париж, где учился в Школе изящных искусств и Синдикате высокой моды. В 1959-м вернулся в Рим, где год спустя вместе с партнером Джанкарло Джамметти основал Дом моды.

Фото из архива. Некоторые платья Valentino давно выставляются в различных музеях мира, их носили и носят многие знаменитости

Первый показ, после которого модельер получил заказы от иностранных покупателей, состоялся в 1962-м во Флоренции. Среди первых клиентов кутюрье была Жаклин Кеннеди — в 1964 году она заказала шесть платьев, чтобы носить их во время траура в память об убитом супруге бывшем президенте США Джоне Кеннеди.

В 1998-м Валентино Гаравани и Джанкарло Джамметти продали бренд Valentino итальянскому конгломерату HdP за $300 миллионов, а в 2002 году его перекупила компания Marzotto Appareli.

Валентино Гаравани объявил об уходе из мира моды в 2007-м после своего последнего показа в Париже.

Некоторые платья Valentino давно выставляются в различных музеях мира, их носили и носят многие знаменитости.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358473/
