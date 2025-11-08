Эволюция макияжа: как менялись тренды от 60-х до наших дней

Макияж — зеркало эпохи. За последние шесть десятилетий он прошел путь от строгих линий и черных стрелок 60-х до легкого сияния и естественности 2020-х. Каждый период отражал настроение времени, его идеалы и культурные перемены.
1960-е: Графические глаза и бледные губы
Губы были нежно-розовыми или бежевыми, чтобы не отвлекать внимание от выразительного взгляда. Этот стиль сделал культовой модель Твигги.
1970-е: Солнечное сияние и диско-гламур
Это было время свободы самовыражения и экспериментов, когда женщины стремились сиять — буквально.
1980-е: Смелый цвет и большая драма
Контуры лица подчеркивались активно, макияж отражал силу и независимость — это был способ заявить о себе.
1990-е: Минимал-глам и земляные оттенки
В моду вошел минимализм и «чистое лицо». Супермодели вроде Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл задали тон: ухоженность без излишеств.
Этот период стал поворотным — макияж начал подчеркивать индивидуальность, а не прятать ее.
2000-е: Сияние и глянцевый финиш
Все сводилось к сиянию — от век до губ. Тренды задавали поп-дивы Бритни Спирс, Бейонсе и Дженнифер Лопес, превращая макияж в символ уверенности и глянцевого совершенства.
2010-е: Контуринг и выразительные брови
В моду вошел контуринг, четко очерченные брови, хайлайтер и матовые губы.
Звезды вроде Ким Кардашьян и блогеры запустили тренд на «идеальное лицо». Макияж стал скульптурным и выверенным, каждая деталь имела значение.
2020–2025: Сияющая кожа и мягкие акценты
Популярные пышные брови, легкий румянец, блеск и кремовые текстуры. Цветные стрелки, розовые и лавандовые тени добавляют игривости.
Современный макияж больше не скрывает индивидуальность — он подчеркивает естественную красоту, самобытность и настроение.
Шесть десятилетий красоты — шесть разных взглядов на то, что значит быть собой. Если раньше макияж диктовал стандарты, то сегодня он предлагает выбор.
Современные тренды возвращают нас к главному принципу: настоящая красота — в индивидуальности, уверенности и искренности, а не в правилах.