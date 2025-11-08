16:12
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Общество

Эволюция макияжа: как менялись тренды от 60-х до наших дней

Фото из интернета

Макияж — зеркало эпохи. За последние шесть десятилетий он прошел путь от строгих линий и черных стрелок 60-х до легкого сияния и естественности 2020-х. Каждый период отражал настроение времени, его идеалы и культурные перемены.

1960-е: Графические глаза и бледные губы

В 1960-х макияж сосредоточился на глазах. Белые, голубые и пастельные тени, густые ресницы — особенно нижние накладные — стали символом модной эры.

Губы были нежно-розовыми или бежевыми, чтобы не отвлекать внимание от выразительного взгляда. Этот стиль сделал культовой модель Твигги.

1970-е: Солнечное сияние и диско-гламур

Начало 70-х принесло естественность: бронзовая кожа, легкий румянец и минимум косметики. Но ближе к концу десятилетия в моду ворвался диско-гламур. Макияж стал ярким, блестящим, с металлическими тенями и глянцевыми губами.

Это было время свободы самовыражения и экспериментов, когда женщины стремились сиять — буквально.

1980-е: Смелый цвет и большая драма

80-е — эпоха громкого макияжа. В моде были неоновые тени, насыщенные губы и яркие румяна. Женщины не боялись выделяться, вдохновляясь поп-культурой и сценическими образами Мадонны, Синди Лопер и Грейс Джонс.

Контуры лица подчеркивались активно, макияж отражал силу и независимость — это был способ заявить о себе.

1990-е: Минимал-глам и земляные оттенки

После бурных 80-х пришла мода на естественность. Макияж стал сдержанным: матовая кожа, нюдовые или коричневые губы, немного теней.

В моду вошел минимализм и «чистое лицо». Супермодели вроде Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл задали тон: ухоженность без излишеств.

Этот период стал поворотным — макияж начал подчеркивать индивидуальность, а не прятать ее.

2000-е: Сияние и глянцевый финиш

2000-е открыли эпоху блеска и гламура. Гладкая кожа, перламутровые тени, блестящие губы и тонкие брови стали обязательными элементами образа.

Все сводилось к сиянию — от век до губ. Тренды задавали поп-дивы Бритни Спирс, Бейонсе и Дженнифер Лопес, превращая макияж в символ уверенности и глянцевого совершенства.

2010-е: Контуринг и выразительные брови

В 2010-х индустрия красоты пережила революцию благодаря соцсетям. Instagram сделал макияж инструментом самовыражения.

В моду вошел контуринг, четко очерченные брови, хайлайтер и матовые губы.

Звезды вроде Ким Кардашьян и блогеры запустили тренд на «идеальное лицо». Макияж стал скульптурным и выверенным, каждая деталь имела значение.

2020–2025: Сияющая кожа и мягкие акценты

Главный тренд последних лет — естественность. После эпохи плотных тонов и матовых текстур в моду вернулась живая кожа.

Популярные пышные брови, легкий румянец, блеск и кремовые текстуры. Цветные стрелки, розовые и лавандовые тени добавляют игривости.

Современный макияж больше не скрывает индивидуальность — он подчеркивает естественную красоту, самобытность и настроение.

Шесть десятилетий красоты — шесть разных взглядов на то, что значит быть собой. Если раньше макияж диктовал стандарты, то сегодня он предлагает выбор.

Современные тренды возвращают нас к главному принципу: настоящая красота — в индивидуальности, уверенности и искренности, а не в правилах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349918/
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
Букингемский дворец готовит крупнейшую выставку нарядов королевы Елизаветы II
Этнодизайнер из КР представила свою коллекцию на Kazan Digital fashion week
Американский Vogue вместо легендарной Анны Винтур возглавила Хлоя Маль
«Дьявол носит Прада 2»: в Сети появились первые кадры со съемок фильма
Платье из 125 миллионов живых микроскопических водорослей показал Vogue
Миранда Пристли возвращается: «Дьявол носит Prada 2» уже в производстве
Анна Винтур покидает пост главного редактора Vogue спустя 37 лет работы
В Бишкеке прошел модный конкурс «Стиль кочевника»
В Оше завершилась III Международная неделя моды Ak Buura Fashion Week — 2025
Стиль как путь к себе: как одежда помогает раскрыть свое внутреннее «я»
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к&nbsp;эксплуатации В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации
Город на&nbsp;трещине: почему вблизи Иссык-Атинского разлома усиливают все постройки Город на трещине: почему вблизи Иссык-Атинского разлома усиливают все постройки
Отопительный сезон. &laquo;Бишкектеплосеть&raquo; рассказала, почему батареи не&nbsp;горячие Отопительный сезон. «Бишкектеплосеть» рассказала, почему батареи не горячие
Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и&nbsp;приговоривший автора Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора
Бизнес
Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в «Мой О!»
&laquo;Айыл Банк&raquo; подписал меморандумы с&nbsp;Citi Bank и&nbsp;Oppenheimer &amp;&nbsp;Co.&nbsp;на&nbsp;саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
BAKAI совместно с&nbsp;мэрией Бишкека запустил оплату парковки по&nbsp;QR-коду BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
О! удвоил гигабайты и&nbsp;минуты&nbsp;&mdash; тарифы &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; стали еще выгоднее О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
8 ноября, суббота
16:11
В Японии вводятся продовольственные карточки на рис В Японии вводятся продовольственные карточки на рис
15:40
Российские генетики заявляют, что миграция меняет популяционный состав Москвы
15:19
Графиня Александра Толстая назначена послом Всемирных игр кочевников — 2026
15:17
Более 500 деревьев высадили в Бишкеке
15:00
Эволюция макияжа: как менялись тренды от 60-х до наших дней