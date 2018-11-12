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Общество

В Кыргызстане предлагают закупать лекарства напрямую у производителей

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают закупать лекарства для лечения социально значимых болезней напрямую у производителей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил нардеп Дастан Бекешев.

По его словам, Кыргызстан напрямую зависит от импорта лекарств. Около 99 процентов лекарств завозят из других стран ежегодно на 14 миллиардов сомов. В том числе 2 миллиарда сомов тратят из бюджета. Сюда входят лекарства для лечения ВИЧ, туберкулеза, онкологических заболеваний, гемофилии и других.

«В стоимость лекарств включают прибыль фармацевтических компаний и налоги, поэтому они достаточно дорогие. Чтобы решить проблему, надо внести поправки в закон о госзакупках. Мы с коллегой Альфией Самигуллиной предлагаем закупать лекарства для лечения социально значимых болезней у производителей через международные организации. Эти организации не будут портить репутацию ради 100 миллионов сомов. Да, там есть сопутствующие услуги, но они минимальны. По такому принципу покупают лекарства Казахстан и Украина», — сообщил Дастан Бекешев.

Депутаты предлагают внедрить такую норму на первом этапе временно, например, на три года. Если результаты будут положительные, то систему можно оставить. 
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Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев
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