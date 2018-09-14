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Экономика

Бюджет Кыргызстана-2019. Все, что нужно знать о государственной казне

Министерство финансов представило проект бюджета Кыргызстана на 2019-й и прогноз на 2020-2021 годы. 24.kg изучило документ.

Когда инфляция обгоняет рост экономики

Бюджет Кыргызстана всегда рассчитывают на основе программы социально-экономического развития республики на ближайшие три года. Документ готовит Министерство экономики. Оно прогнозирует, что экономика республики будет расти медленно и всецело зависит от крупнейшего золотодобывающего предприятия «Кумтор».

В отличие от прогноза 2018 года, в 2019-м ожидают рост во всех отраслях экономики. Включая промышленность, которая пока проседает из-за снижения объемов добычи золота на Кумторе.

По остальным макроэкономическим показателям без существенных изменений. Кыргызстан останется зависимым от импорта. Его объемы в два раза превысят экспорт. Так, в 2019 году внешнеторговый оборот ожидается в $7 миллиардов 243,8 миллиона сомов: экспорт — $2 миллиарда, импорт — $5 миллиардов 243,8 миллиона.

В 2019 году объем ВВП на душу населения составит $1 тысячу 399,8. Среднемесячная заработная плата — 17 тысяч 440,7 сома, а прожиточный минимум — 5 тысяч 219,2 сома.

На что жить будем?

По прогнозам Министерства финансов, доходы государственного бюджета в 2019 году с учетом грантов по программе госинвестиций составят 148 миллиардов 761,4 миллиона сомов, или 24,6 процента ВВП. По сравнению с 2018-м они вырастут на 5,6 процента, или 7,8 миллиарда сомов.

Налоговые поступления составят 117 миллиардов 266,6 миллиона сомов, неналоговые — 19 миллиардов 906,2 миллиона сомов.

Основная доля в неналоговых доходах — оказание платных государственных услуг (9 миллиардов 341,8 миллиона сомов), дивиденды на госпакеты акций (2,3 миллиарда сомов) и прибыль Национального банка (2 миллиарда сомов).

Номинальный объем полученных официальных трансфертов в 2019 году ожидают в 11 миллиардов 588,5 миллиона сомов. Гранты по программе государственных инвестиций — 9 миллиардов 494,5 миллиона сомов.

Министерство финансов ожидает ежегодного снижения объемов получения официальных трансфертов в ближайшие три года.

Минимальный дефицит

Расходы республиканского бюджета в 2019 году без учета финансовых активов прогнозируют в размере 158 миллиардов 407,6 миллиона сомов, или 26,2 процента к ВВП.

В прошлые годы расходы традиционно росли. В этот раз Министерство финансов удивляет. По его плану в 2019-м республика потратит на 2 миллиарда 741,8 миллиона сомов меньше, чем в 2018-м.

Структура расходов изменилась несильно. Самые большие траты — на социальную сферу. Интересно, что расходы на образование останутся примерно на том же уровне, что и сейчас. А вот расходы на социальную сферу сократят практически вдвое — с 33,1 миллиарда сомов до 15,9 миллиарда сомов.

Самое существенное сокращение расходов предусмотрено в сфере здравоохранения. Если в 2018 году на него потратят 14,5 миллиарда сомов, то в 2019-м в 3,5 раза меньше — всего 4,1 миллиарда сомов.

Что касается остальных разделов, то траты по статье «Экономические вопросы» сократят на 4 миллиарда 431,2 миллиона сомов. Но при этом в 2,5 раза вырастут траты на государственные услуги — с 20 до 52 миллиардов сомов. В итоге они составят 30,6 процента от общей суммы расходов, или 8,6 процента ВВП.

В Министерстве финансов такое значительное увеличение расходов объясняют особенностями Бюджетного кодекса. По нему в раздел «Госуслуги» включили ассигнования, получаемые из республиканского бюджета Фондом обязательного медицинского страхования (10 миллиардов 177,9 миллиона сомов) и Социальным фондом (21 миллиард 39 миллионов сомов). По этой же причине значительно сократились расходы на здравоохранение и социальную защиту.

На выплату государственного долга в 2019 году планируют потратить 28 миллиардов 327 миллионов сомов: на внешний — 10 миллиардов 380,5 миллиона сомов, внутренний — 9 миллиардов 898,3 миллиона сомов.

В структуре внешнего долга преобладают платежи в долларах США — 84,7 процента.

Из-за этого есть определенные риски. В Минфине отмечают, что при повышении обменного курса доллара к сому и кросс-курсов других валют (евро, японская иена, специальные права заимствования (СДР) и других) к доллару может образоваться нехватка бюджетных средств, заложенных для выплаты внешнего долга.

Евразийские проблемы

Бюджет 2019 года характеризуется колоссальным снижением уровня дефицита казны. Если в 2018 году этот показатель утвержден в 20,3 миллиарда сомов, то на 2019-й — только 9 миллиардов 646,2 миллиона сомов, или 1,6 процента ВВП.

Министерство финансов планирует к 2021 году сократить дефицит бюджета до 2,5 миллиарда сомов.

огашать дефицит бюджета планируют за счет как внутренних (2 миллиарда 808 миллионов сомов), так и внешних источников (12 миллиардов 454,2 миллиона сомов).

По внутренним источникам предусмотрены поступления средств от реализации государственных ценных бумаг, приватизации госсобственности и возврата бюджетных суд. Кроме того, у правительства есть остатки кредитных средств по программе госинвестиций.

Интересно, что среди рисков неисполнения бюджета Министерством финансов обозначены факторы, связанные с евразийским вектором Кыргызстана.

Так, проблемы могут возникнуть из-за возможного применения защитных мер внутренних рынков со стороны основных торговых партнеров Кыргызстана. Это приведет к снижению конкурентоспособности отечественных товаров и экспорта.

Кроме того, есть риски сохранения отдельных таможенных барьеров, задержки снятия ветеринарных постов, неполного учета движения товаров в связи с открытием границ. Возможны заполнение национальных рынков дешевыми товарами и вытеснение отечественных производителей. Подпортить картину может и вступающий в силу с 1 января 2019 года технический регламент ЕАЭС о безопасности топлива, который предусматривает производство ГСМ только классов Евро-4 и Евро-5. Отечественные заводы выпускать его не могут. Из-за этого, возможно, сорвут план по сбору налогов.

Традиционными бюджетными рисками остаются возможная волатильность валютного рынка, зависимость экономики от «Кумтора» и импорта товаров, сокращение денежных переводов от мигрантов.

В целом проект республиканского бюджета на 2019 год характеризуется социальной направленностью, зависимостью от внешних источников финансирования, дефицитом и необходимостью сдерживания госдолга.

В казне по-прежнему не хватает денег для реализации проектов, способствующих экономическому росту. Местные бюджеты зависят от республиканского из-за дотаций, а нормативно-правовые акты продолжают принимать без учета реальных финансовых возможностей бюджета Кыргызстана.
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