Инвестиции в действии. Как развивают бизнес с помощью льготных кредитов

Российско-Кыргызский фонд несколько лет выдает предпринимателям льготные кредиты на развитие и расширение производства. Как работают вложенные деньги, журналистам показали накануне на территории свободной экономической зоны «Бишкек».
По данным на август 2018 года, РКФР профинансировал 1 тысячу 451 проект на $279,7 миллиона. Девяносто семь процентов кредитов приходятся на малый и средний бизнес. Предприниматели быстро оценили возможности фонда и начали активно развивать производство.
Речь не только об открытии новых предприятий. В случае с компаниями на территории СЭЗ второе дыхание получают и те предприятия, которые работают достаточно давно.
Например, SASA International Inc. Занимается производством на территории СЭЗ с 1998 года. Все это время она расфасовывала чай. Но в 2011-м предприятие решило использовать имеющиеся торговые площади для диверсификации производства и взялось за изготовление пластиковой одноразовой посуды.
В прошлом году компания взяла кредит у РКФР на покупку оборудования для производства пленки из полипропилена. Именно из нее делают упаковку для тортов и одноразовые тарелки. Производство безотходное. Оставшееся сырье дробят и используют повторно.
Следующее предприятие, которое показали журналистам, — компания «Пласформ». Оно выпускает пластиковые бутылки для газированных напитков уже 20 лет. Это один из крупнейших производителей в Кыргызстане. Кредит компания получила для запуска новой линии.
ОсОО «ROZ» выпускает мыломоющую продукцию в Кыргызстане давно. Кредиты у РКФР компания берет второй раз. Это позволило увеличить мощность предприятия на 30 процентов.
Сырье компания закупает за рубежом, так как в Кыргызстане его нет. Кредит компания взяла в прошлом году на покупку линии для производства свечей. Ожидается, что она заработает в следующем году.
На ОсОО «Сталкер» работает около 200 сотрудников. Сфера интересов обширная. Компания выпускает утеплители, синтепон, профили под гипсокартон. У Фонда развития ОсОО дважды брало кредит на закупку оборудования для производства светодиодных панелей.
Кстати, алюминий для производства панелей компания закупает исключительно на внутреннем рынке. Остальное сырье завозит в основном из Китая. Большая часть сотрудников — женщины. В компании объясняют это спецификой производства. Оно требует усидчивости и максимального внимания. Мужчины с такой работой часто справиться не могут.
Есть на территории СЭЗ «Бишкек» и бетонно-смесительный узел. Раньше владелец арендовал миксер, бетономешалку и спецтехнику. Потом взял кредит и купил собственную технику. Сейчас завод может выпускать до 45 кубометров бетона в час. Правда, все зависит от того, как идет стройка на территории СЭЗ. Продавать бетон за пределы свободной экономической зоны невыгодно.
Все предприятия в СЭЗ ориентированы на экспорт. Они поставляют продукцию в Казахстан, Россию, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Грузию. На внутренний рынок идет не более 30 процентов. Таковы правила работы в СЭЗ. Но даже при этом Фонду развития выгодно кредитовать такие предприятия.
На сегодня в СЭЗ «Бишкек» профинансировали десять компаний на $3 миллиона 825 тысяч и 15,7 миллиона сомов. На предприятиях работает более тысячи человек.
«РКФР считает предприятия в СЭЗ экономически интересными, так как приоритетными направлениями нашего финансирования являются проекты производственной направленности. Стоит отметить, что за кредитами в РКФР обращаются не только субъекты СЭЗ. Гендирекция свободной экономической зоны в ближайшем будущем планирует получить кредит на оснащение и обновление инфраструктуры», — рассказал председатель правления фонда Эркин Асрандиев.