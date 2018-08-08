Инвестиции в действии. Как развивают бизнес с помощью льготных кредитов

Российско-Кыргызский фонд несколько лет выдает предпринимателям льготные кредиты на развитие и расширение производства. Как работают вложенные деньги, журналистам показали накануне на территории свободной экономической зоны «Бишкек».

По данным на август 2018 года, РКФР профинансировал 1 тысячу 451 проект на $279,7 миллиона. Девяносто семь процентов кредитов приходятся на малый и средний бизнес. Предприниматели быстро оценили возможности фонда и начали активно развивать производство.

Речь не только об открытии новых предприятий. В случае с компаниями на территории СЭЗ второе дыхание получают и те предприятия, которые работают достаточно давно.

Например, SASA International Inc. Занимается производством на территории СЭЗ с 1998 года. Все это время она расфасовывала чай. Но в 2011-м предприятие решило использовать имеющиеся торговые площади для диверсификации производства и взялось за изготовление пластиковой одноразовой посуды.

В прошлом году компания взяла кредит у РКФР на покупку оборудования для производства пленки из полипропилена. Именно из нее делают упаковку для тортов и одноразовые тарелки. Производство безотходное. Оставшееся сырье дробят и используют повторно.

Следующее предприятие, которое показали журналистам, — компания «Пласформ». Оно выпускает пластиковые бутылки для газированных напитков уже 20 лет. Это один из крупнейших производителей в Кыргызстане. Кредит компания получила для запуска новой линии.

ОсОО «ROZ» выпускает мыломоющую продукцию в Кыргызстане давно. Кредиты у РКФР компания берет второй раз. Это позволило увеличить мощность предприятия на 30 процентов.

Сырье компания закупает за рубежом, так как в Кыргызстане его нет. Кредит компания взяла в прошлом году на покупку линии для производства свечей. Ожидается, что она заработает в следующем году.

На ОсОО «Сталкер» работает около 200 сотрудников. Сфера интересов обширная. Компания выпускает утеплители, синтепон, профили под гипсокартон. У Фонда развития ОсОО дважды брало кредит на закупку оборудования для производства светодиодных панелей.

Кстати, алюминий для производства панелей компания закупает исключительно на внутреннем рынке. Остальное сырье завозит в основном из Китая. Большая часть сотрудников — женщины. В компании объясняют это спецификой производства. Оно требует усидчивости и максимального внимания. Мужчины с такой работой часто справиться не могут.

Есть на территории СЭЗ «Бишкек» и бетонно-смесительный узел. Раньше владелец арендовал миксер, бетономешалку и спецтехнику. Потом взял кредит и купил собственную технику. Сейчас завод может выпускать до 45 кубометров бетона в час. Правда, все зависит от того, как идет стройка на территории СЭЗ. Продавать бетон за пределы свободной экономической зоны невыгодно.

Фото 24.kg. Бетон для строительства на территории СЭЗ выпускают здесь же

Все предприятия в СЭЗ ориентированы на экспорт. Они поставляют продукцию в Казахстан, Россию, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Грузию. На внутренний рынок идет не более 30 процентов. Таковы правила работы в СЭЗ. Но даже при этом Фонду развития выгодно кредитовать такие предприятия.

На сегодня в СЭЗ «Бишкек» профинансировали десять компаний на $3 миллиона 825 тысяч и 15,7 миллиона сомов. На предприятиях работает более тысячи человек.

«РКФР считает предприятия в СЭЗ экономически интересными, так как приоритетными направлениями нашего финансирования являются проекты производственной направленности. Стоит отметить, что за кредитами в РКФР обращаются не только субъекты СЭЗ. Гендирекция свободной экономической зоны в ближайшем будущем планирует получить кредит на оснащение и обновление инфраструктуры», — рассказал председатель правления фонда Эркин Асрандиев.