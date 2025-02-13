Фонды развития. Что они делают в Кыргызстане, рассказали в кабмине

Первый заместитель главы кабинета минитсров Данияр Амангельдиев на брифинге подвел итоги деятельности фондов развития, действующих в Кыргызстане. Он подчеркнул их высокую эффективность, значительный вклад в экономику и планы по дальнейшему расширению инвестиционной активности.

По его словам, все фонды развития демонстрируют высокую возвратность финансовых ресурсов. Проблемные кредитные портфели есть, но их объем незначителен и находится в пределах нормы обслуживания.

Кыргызско-Венгерский фонд . Практически полностью использовал первоначальный уставной капитал ($15 миллионов). В ходе недавней встречи главы кабмина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном подтверждено увеличение уставного капитала фонда до $50 миллионов. Ожидается поступление дополнительных $35 миллионов в 2025 году.

Азербайджанский фонд . В начале января состоялось заседание его рабочей группы, на котором утверждено шесть проектов для реализации в Кыргызстане.

Узбекско-Кыргызский фонд . Активно поддерживает кооперационные и совместные проекты. Профинансировал ряд проектов в текстильной промышленности, машиностроении, поставке автобусов и специальной коммунальной техники.

Российско-Кыргызский фонд развития. По словам министра, является флагманом среди фондов развития. Имеет значительный и активный инвестиционный портфель.

«Все фонды очень активно ведут свою деятельность, возвратность по финансовым ресурсам высокая», — отметил Данияр Амангельдиев.

Он подчеркнул значительный вклад фондов в экономику страны, выражающийся в поддержке приоритетных отраслей, создании рабочих мест и стимулировании экономического роста.