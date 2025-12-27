Кабмин утвердил протокол по применению соглашения о Российско-Кыргызском фонде

Кабинет министров Кыргызской Республики утвердил протокол о применении статьи 6 соглашения о Российско-Кыргызском фонде развития. Соответствующее постановление принято в рамках выполнения внутренних государственных процедур.

Речь идет о протоколе между кабинетом министров КР и правительством Российской Федерации, подписанном 7 ноября 2025 года в Бишкеке. Документ касается реализации соглашения от 24 ноября 2014 года о деятельности Российско-Кыргызского фонда развития.

Министерству иностранных дел поручено уведомить российскую сторону о завершении всех необходимых внутригосударственных процедур для вступления протокола в силу.

Также постановлением установлено, что страховые взносы по государственному социальному обеспечению, уплаченные фондом в период с 2014 по 2017 годы, носят добровольный характер и возврату не подлежат.

Документ вступает в силу через семь дней.