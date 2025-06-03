Счетная палата выявила финансовые нарушения в дирекции СЭЗ «Бишкек»

Счетная палата провела аудит деятельности главной дирекции Свободной экономической зоны (СЭЗ) «Бишкек» за 2023–2024 годы и выявила многочисленные нарушения законодательства и управленческие недостатки.

Как сообщает ведомство, цели по привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и развитию инфраструктуры реализуются на неудовлетворительном уровне.

Согласно отчету, в 2023 году дирекция перечислила 55,1 тысячи сомов в местный бюджет и 110,2 тысячи сомов — в республиканский. Однако по итогам 2024 года начисления в размере 150 тысяч сомов так и не были оплачены.

Особую обеспокоенность аудиторов вызвал слабый контроль за арендными договорами. По состоянию на конец прошлого года действовали 232 договора аренды зданий и земли, но общая сумма дебиторской задолженности достигла 119,8 миллиона сомов, из которых почти 28 миллиона — просроченные. При этом штрафы в 2024 году были начислены лишь двум арендаторам на сумму 230,4 тысячи сомов.

Также аудит выявил, что 63 единицы автотехники, находящиеся на балансе дирекции, частично неисправны или не пригодны к эксплуатации. Устаревшая и неиспользуемая техника на сумму 13,9 миллиона сомов остается несписанной.

В сообщении Счетной палаты говорится, что удалось восстановить лишь 146,9 тысячи сомов задолженности. Более 69,6 миллиона сомов подлежат взысканию на основании решений судов, еще 1,5 миллиона сомов — в процессе судебного рассмотрения.

По итогам проверки Счетная палата рекомендовала внедрить автоматизированный учет, усилить контроль за арендой, своевременно применять штрафные санкции и повысить эффективность управления имуществом. Главная цель — повысить прозрачность и финансовую дисциплину в управлении СЭЗ «Бишкек».