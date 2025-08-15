Форум в Чолпон-Ате. Кыргызстан и Россия подписали документы на $270 миллионов

В Чолпон-Ате по итогам VII Кыргызско-Российского экономического форума подписано почти 30 соглашений на общую сумму $270 миллионов.

Договоренности достигнуты в сфере промышленности, энергетики, авиации, транспортв, сельского хозяйства, цифровой экономики, образования и других.

КР и РФ подписали ряд документов, в том числе: