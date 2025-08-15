Форум в Чолпон-Ате. Кыргызстан и Россия подписали документы на $270 миллионов

В Чолпон-Ате по итогам VII Кыргызско-Российского экономического форума подписано почти 30 соглашений на общую сумму $270 миллионов.
Договоренности достигнуты в сфере промышленности, энергетики, авиации, транспортв, сельского хозяйства, цифровой экономики, образования и других.
КР и РФ подписали ряд документов, в том числе:
- соглашение о финансировании проекта по приобретению воздушных судов для ОАО «Аэропорты Кыргызстана» между РКФР, ЕАБР, «Элдик Банк» и ОАО «Аэропорты Кыргызстана» на $55 миллионов;
- соглашение о реализации лизинговой программы на сельхозтехнику «Кировец» между РКФР, ОсОО «Элдик Лизинг» и АО «Петербургский тракторный завод»;
- меморандум о проработке и реализации инвестиционного проекта по поставке АО «ВТК Камаз» автоцистерн (11 единиц) между РКФР, ОАО «Айыл Банк» и ОсОО «Партнер Нефть» на $690 тысяч;
- договор на разработку, изготовление и постановку на производство маневрового тягового агрегата «Локоробот» между ГП НК «Кыргыз темир жолу» и ООО «НПЦ Промтех» на 894 миллиона рублей;
- соглашение о реализации инвестиционного проекта по локализации производства «Локороботов» между РКФР, ГП НК «Кыргыз темир жолу» и ООО «НПЦ промышленных технологий» на $10 миллионов;
- кредитный договор на приобретение оборудования и решений для локализации производства «Локороботов» между РКФР и ГП НК «Кыргыз темир жолу» на 907 миллионов сомов;
- соглашение о порядке обеспечения гарантированного выкупа электроэнергии от объектов ВИЭ между Фондом зеленой энергетики КР и ОсОО «Бишкек Солар»;
- соглашение о порядке обеспечения гарантированного выкупа электроэнергии от объектов ВИЭ между Фондом зеленой энергетики КР и ОсОО «НоваВинд Кыргызстан»;
- меморандум по поставке электрического круизного судна «Эковольт» для санатория «Голубой Иссык-Куль» между РКФР, ОсОО «Элдик Лизинг» и АО «Надежные инвестиции» на $2,8 миллиона;
- меморандум о поставках металлопродукции между ОсОО «Металл Торг Сервис» и ПАО «ММК» на 6 миллиардов рублей в год;
- меморандум о поставках металлопродукции между ОсОО «Металл Торг Сервис» и АО «МЗ Балаково» на 4 миллиарда рублей в год;
- соглашение о краткосрочном финансировании поставок металлопродукции из РФ между РКФР и ОсОО «Металл Торг Сервис» на $10 миллионов;
- соглашение о поставке стекольной продукции и листового стекла между ОсОО «Глассленд» и ООО «Ларта Гласс» на 200 миллионов рублей;
- меморандум о финансировании цеха по выпуску пластиковых туб для косметики между РКФР и ОсОО «Ференц и Ко» на $1 миллион;
- меморандум о поставке ПО и оборудования между ОсОО «Скайнет» и ООО «Имаклик Сервис» на $1,4 миллиона;
- кредитный договор на строительство молокоперерабатывающего комплекса между РКФР и ОсОО «Экопродукт Азия» на $5,4 миллиона;
- меморандум о реализации проекта по выпуску ценных бумаг РКФР на фондовом рынке КР между РКФР, Госфиннадзором и ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» на $20 миллионов;
- соглашение о совместном финансировании инвестиционных проектов между РКФР и ЕАБР на $35 миллионов;
- договор о предоставлении технического содействия между ЕАБР и КТЖ на $275 тысяч;
- соглашение о поставке комбикорма между ОсОО «Салих» и ООО «Соло» — $1 миллион;
- соглашение о развитии инженерного образования и студенческих конструкторских бюро между СПбПУ, КРСУ и ООО «Геоскан»;
- меморандум о сотрудничестве КРСУ, аппарата полномочного представителя президента КР в Чуйской области;
- соглашение о сотрудничестве КРСУ и ОсОО «Альянс Алтын»;
- меморандум с ГК «Роскосмос» о мирном освоении космоса между Минцифры КР и Роскосмос;
- соглашение по проекту «Платформа Роста» между РКФР, ОАО «Бакай Банк», ООО «РВБ»;
- меморандум о цифровой трансформации экономики КР между РКФР и Минцифры;
- трехстороннее соглашение о создании и распространении цифрового контента между ОсОО «Скайнет-Телеком», ООО «24часа ТВ», ОсОО «Нуркидс» на $700 тысяч;
- соглашение об установлении партнерских отношений РКФР с АО «Русская Медиагруппа»;
- меморандум об аудиовизуальном сервисе между ОсОО «Скайнет Телеком» и ООО «КИОН».