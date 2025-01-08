В городах республиканского значения создадут фонды развития и стимулирования. Соответствующее постановление принял кабмин.

Отмечается, что документ направлен на повышение эффективности работы исполнительных органов местного самоуправления городов республиканского значения. В них будут созданы фонды развития и стимулирования. Финансирование фондов будет осуществляться за счет средств, поступающих в местные бюджеты от уплаты штрафов за правонарушения.

Мэры городов будут утверждать порядок работы и распределение поступивших финансов. А Минфин обеспечит учет поступающих средств и ежеквартальную сверку расчетов с органами местного самоуправления.