На счет от борьбы с коррупцией поступили первые средства от Финпола

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями перечислила средства на единый депозитный счет. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, на счет поступили свыше 63 миллионов сомов. Средства перечислены в рамках возмещения ущерба по уголовным делам по экономическим преступлениям. Ранее ГКНБ отчитался, что перечислил на счет 129,6 миллиона сомов.

Напомним, Министерство финансов 3 июля 2018 года открыло единый счет для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях.