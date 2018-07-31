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Экономика

На счет от борьбы с коррупцией поступили первые средства от Финпола

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями перечислила средства на единый депозитный счет. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, на счет поступили свыше 63 миллионов сомов. Средства перечислены в рамках возмещения ущерба по уголовным делам по экономическим преступлениям. Ранее ГКНБ отчитался, что перечислил на счет 129,6 миллиона сомов.

Напомним, Министерство финансов 3 июля 2018 года открыло единый счет для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях.
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