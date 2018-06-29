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Экономика

Дорога Балыкчи — Корумду. Прощай, туризм!

Дорогу Балыкчи — Корумду строят третий год. Пока чиновники изыскивают средства в дефицитном бюджете Кыргызстана, жители Иссык-Кульской области теряют доходы. Зарабатывать им мешает бездорожье.

Деньги есть, но их — нет

По данным Министерства транспорта и дорог, в 2018 году на реконструкцию автомобильной дороги Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Корумду из бюджета выделят 700 миллионов сомов. На них по проекту планируют реконструировать два участка — с 33-го по 43-й километры и с 90-го по 104-й километр, завершить укладку 60 километров верхнего и нижнего слоя асфальта и построить 12 мостов.

Но это в планах. На практике средства выделяют частями и нерегулярно. Подрядные рабочие с 2017 года периодически жалуются на задержки с выплатами зарплаты. Последнее сообщение они прислали 26 июня. Люди утверждают, что не получают зарплату два месяца и грозят митингом.

Министерство транспорта в это время клятвенно обещает, что до III Всемирных игр кочевников дорога будет готова. Но близкое знакомство с дорогой говорит о том, что обещания чиновников, мягко говоря, завышены. А еще, готовясь к играм, они как-то забыли, что их нерасторопность может погубить туристический сезон.

Мусор и исчезнувшие тротуары

В 2017 году основные работы на трассе вели от села Тамчи до города Чолпон-Аты и от Чолпон-Аты до села Корумду. Надо честно признать, что асфальт здесь действительно положили, дорога широкая и ровная. Но почему-то строители напрочь забыли убрать строительный мусор и проложить тротуары.

Местным жителям и немногочисленным туристам остается на свой страх и риск ходить по проезжей части, надеясь, что их не сшибет какой-нибудь пьяный Шумахер.

Но до села Тамчи и хорошей дороги еще надо добраться. И сделать это без вреда для автомобиля невозможно. Сейчас работы развернулись почти сразу за городом Балыкчи. Правда, по большей части там реконструируют отводные каналы и строят мосты.

Самое веселое на участке дороги перед селом Чирпыкты. Отсюда и до Тамчи полностью сняли асфальт, кругом грязь, пыль и ухабы. До III Всемирных игр кочевников немногим более двух месяцев, а особого усердия строителей не видно. Небольшое число дорожной техники обнаружили лишь на окраине села Кош-Кол. Но и там работа идет крайне медленно.

Спешка здесь не важна?

Мы проезжали участок дороги в рабочий день, около 10 утра. У рабочих — перерыв. И еще любопытная деталь. На участке, где идет стройка, работает больше всего автомобилей, которые поливают дорогу водой, сбивая пыль. Их больше десятка. В то же время другой спецтехники всего по одной-две единицы.

Асфальтоукладочной машины на участках, где готово земляное полотно, тоже не обнаружили. Сложно представить, когда с такой расторопностью закончат работы.

На дворе конец июня, туристы ехать на Иссык-Куль не спешат. Начало лета в этом году прохладное, да и мало кому хочется «убивать» машину на недоделанной дороге и дышать пылью. Возмущает и то, что основные работы по трассе начинают именно с наступлением лета и туристического сезона. Иначе как диверсией такое не назовешь.

На сегодня единственным нетронутым участком на дороге остается город Чолпон-Ата. Здесь пока нет даже подготовительных работ к укладке нового асфальта. Так что дорожники смогут отравлять жизнь кыргызстанцам и туристам еще не один сезон.
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