Не успели кыргызстанцы отойти от шока после скандала с завышением стоимости работ при модернизации ТЭЦ Бишкека, как разгорается новый. И снова замешаны чиновники и Эксимбанк Китая, и снова обвинения в значительном завышении стоимости работ.

Новая дорога и старые подрядчики

По данным Министерства транспорта и дорог, с 1996-го по 2016 год на строительство трасс в Кыргызстане привлекли $2 миллиарда 521 миллион. Из них $206 миллионов — гранты, $213 миллионов — собственные средства страны. Все остальное — кредиты.

Анализ показывает, что суммы могли быть меньше либо протяженность дорог гораздо больше.

433 километра

Строительство альтернативной дороги инициировал экс-президент Алмазбек Атамбаев. Работы начали в 2014 году. Протяженность трассы север — юг, или Балыкчи — Джалал-Абад, составит. Она пройдет через Кочкор, Чаек, Кокомерен и Казарман.

Завершить первый этап строительства автодороги Джалал-Абад — Казарман планируют в 2018 году. В рамках второго предусмотрено строительство дороги Казарман — Арал, третьего — трассы Арал — Кочкор — Балыкчи. Стоимость первой фазы — $400 миллионов.

В отличие от трассы Бишкек — Ош на альтернативной дороге нет перевалов, а самая высокая точка — 2 тысячи 500 метров над уровнем моря. Это тоннель на перевале Кок-Арт протяженностью 3 километра 815 метров .

Через реку Нарын на трассе построят два эстакадных моста 400 и 1 086 метров , высота их опор достигнет 40 метров . Дорога проходит по живописным местам Нарынской и Джалал-Абадской областей.

Общая стоимость строительства альтернативной автодороги — $846 миллионов. При этом большая часть средств ($789 миллионов) — кредиты. Еще $36 миллионов — грант, 21 миллион — собственные вложения Кыргызстана.

На реализацию проекта Экспортно-импортный банк Китая выделил $700 миллионов. Строительство трассы завершено на 66 процентов.

Реализует проект китайская компания China Road and Bridge Cо. Она одна из основных подрядчиков при реконструкции многих кыргызских дорог. Компания выполняет или выполнила работы по 16 проектам более чем на $1,3 миллиарда.

И именно она оказалась в центре скандала в 2016 году.

В 2014-м завершилось строительство трассы Бишкек — Нарын — Торугарт протяженностью 539 километров . Стоимость проекта — $400 миллионов. Но в 2016-м в Боомском ущелье сошло несколько камнепадов, которые перекрывали трассу. Оказалось, в некоторых опасных местах проектировщики не предусмотрели строительство защитных стен.

Стоимость работ завысили в пять раз.

После скандала с модернизацией ТЭЦ гражданские активисты внимательнее стали присматриваться ко всем проектам, которые так или иначе связаны с Эксимбанком Китая. В поле зрения оказалась и дорога север — юг.

Простое сравнение стоимости строительства одного километра трассы компаниями China Road and Bridge Cо и «Лонг Хай», которая строит дорогу Балыкчи — Корумду, показало, что услуги China Road значительно дороже.

В первой и второй фазах строительства дороги север — юг стоимость одного километра составляет $2 миллиона 597,3 тысячи и $2 миллиона 935,1 тысячи. У компании «Лонг Хай» километр дороги значительно дешевле — всего $747,1 тысячи.

Есть и еще один интересный факт. China Road and Bridge Cо освободили от уплаты НДС, в то время как «Лонг Хай» выплачивает эти 12 процентов. Проекты China Road and Bridge Cо финансирует Эксимбанк Китая, а «Лонг Хай» — правительство Кыргызстана. Именно поэтому один подрядчик и не платит.

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Как признаются в Минтрансе, зачастую компанию China Road and Bridge Cо номинировала китайская сторона согласно подписанным соглашениям.

Если же сравнить цены на отдельные виды работ по строительству дорог с расценками отечественных компаний, то становится совсем грустно. China Road and Bridge Cо обходится Кыргызстану значительно дороже.

Например, цементный раствор компания покупает по $280, а отечественные всего по $44-45. Разница в шесть раз!

20 сантиметров

Укладка и уплотнение основания из щебеночно-песчаной смеси толщинойпри строительстве альтернативной дороги север — юг обходятся в $43, а у отечественных компаний всего в $10.

В два раза завышены цены и на оклеечную гидроизоляцию.

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Работы по созданию насыпи с использованием материалов из карьера China Road and Bridge Cо оценила в $8, а земляного полотна — в $11. Кыргызские компании берут за такую же работу $2,2 и $2,5-3 соответственно.

Цены за работы по экскавации в отвал лишнего материала завышены в 2,8 раза. У China Road and Bridge Cо услуга стоит $5, а у отечественных компаний всего $1,5.

Это только самые крупные расхождения в стоимости работ. В итоге по каждому пункту цены завышены, как минимум, на 30 процентов.

Стоит помнить и о том, что расценки отечественных компаний тоже весьма приблизительные и немного выше того, во сколько работа обходится на самом деле. Каждая строительная компания закладывает в расценки возможное повышение курса доллара.

Специалисты обращают внимание и на то, что чаще всего при строительстве дорог, особенно при реализации крупных проектов, подрядчики находят карьеры рядом и ставят собственные асфальтобетонные заводы. Это быстрее и гораздо дешевле. Значит, цены на обустройство насыпи, создание земляного полотна и бетон должны быть еще ниже.

Минтранс обвинений не признает

В Министерстве транспорта и дорог опубликованные данные считают фейком и призывают не сравнивать строительство альтернативной дороги север — юг и Балыкчи — Корумду. Более того, в ведомстве считают такое сравнение более чем некорректным.

На дороге Балыкчи — Корумду идет реабилитация трассы с расширением земляного полотна, заменой мостов и труб в равнинной местности. Стоимость работ предусматривает прокладку дорожного полотна, устройство земляного полотна и труб на готовом основании протяженностью 104 км .

«Альтернативная дорога север — юг — это строительство новой трассы второй технической категории с шириной земляного полотна 15 метров , двухслойным асфальтобетонным покрытием толщиной 15 сантиметров в труднодоступной горной и сильнопересеченной местности с суровыми природно-климатическими условиями. На проектном участке отсутствуют грунтовые и подъездные дороги», — пояснили в министерстве.

Зато озвученными данными заинтересовались парламентарии. В Жогорку Кенеше создали депутатскую группу, которая изучит расходы на строительство альтернативной дороги север — юг. Ее возглавил депутат Кубанычбек Жумалиев.

Ничего не напоминает? По схожему сценарию развивались события вокруг модернизации ТЭЦ Бишкека.

Даже после аварии правительство заверяло, что решение достраивать блоки теплоцентрали было верным. Не было сомнений и в правильности выбора компании, которая занималась проектом. Но расследование депутатов выявило многочисленные факты завышения стоимости закупок. История с плоскогубцами за $600 до сих пор не забыта.

В понедельник депутаты уходят на летние каникулы. Итоги изучения строительства альтернативной дороги север — юг они представят только осенью. Но не исключено, что новый политический сезон может совпасть с новым коррупционным скандалом.