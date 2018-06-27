Не успели кыргызстанцы отойти от шока после скандала с завышением стоимости работ при модернизации ТЭЦ Бишкека, как разгорается новый. И снова замешаны чиновники и Эксимбанк Китая, и снова обвинения в значительном завышении стоимости работ.
Новая дорога и старые подрядчикиПо данным Министерства транспорта и дорог, с 1996-го по 2016 год на строительство трасс в Кыргызстане привлекли $2 миллиарда 521 миллион. Из них $206 миллионов — гранты, $213 миллионов — собственные средства страны. Все остальное — кредиты.
Анализ показывает, что суммы могли быть меньше либо протяженность дорог гораздо больше.
Завершить первый этап строительства автодороги Джалал-Абад — Казарман планируют в 2018 году. В рамках второго предусмотрено строительство дороги Казарман — Арал, третьего — трассы Арал — Кочкор — Балыкчи. Стоимость первой фазы — $400 миллионов.
В отличие от трассы Бишкек — Ош на альтернативной дороге нет перевалов, а самая высокая точка — 2 тысячи
Через реку Нарын на трассе построят два эстакадных моста 400 и
Общая стоимость строительства альтернативной автодороги — $846 миллионов. При этом большая часть средств ($789 миллионов) — кредиты. Еще $36 миллионов — грант, 21 миллион — собственные вложения Кыргызстана.
На реализацию проекта Экспортно-импортный банк Китая выделил $700 миллионов. Строительство трассы завершено на 66 процентов.
И именно она оказалась в центре скандала в 2016 году.
В 2014-м завершилось строительство трассы Бишкек — Нарын — Торугарт протяженностью
Стоимость работ завысили в пять раз.
Простое сравнение стоимости строительства одного километра трассы компаниями China Road and Bridge Cо и «Лонг Хай», которая строит дорогу Балыкчи — Корумду, показало, что услуги China Road значительно дороже.
В первой и второй фазах строительства дороги север — юг стоимость одного километра составляет $2 миллиона 597,3 тысячи и $2 миллиона 935,1 тысячи. У компании «Лонг Хай» километр дороги значительно дешевле — всего $747,1 тысячи.
Есть и еще один интересный факт. China Road and Bridge Cо освободили от уплаты НДС, в то время как «Лонг Хай» выплачивает эти 12 процентов. Проекты China Road and Bridge Cо финансирует Эксимбанк Китая, а «Лонг Хай» — правительство Кыргызстана. Именно поэтому один подрядчик и не платит.
Как признаются в Минтрансе, зачастую компанию China Road and Bridge Cо номинировала китайская сторона согласно подписанным соглашениям.
Если же сравнить цены на отдельные виды работ по строительству дорог с расценками отечественных компаний, то становится совсем грустно. China Road and Bridge Cо обходится Кыргызстану значительно дороже.
Например, цементный раствор компания покупает по $280, а отечественные всего по $44-45. Разница в шесть раз!
В два раза завышены цены и на оклеечную гидроизоляцию.
Работы по созданию насыпи с использованием материалов из карьера China Road and Bridge Cо оценила в $8, а земляного полотна — в $11. Кыргызские компании берут за такую же работу $2,2 и $2,5-3 соответственно.
Цены за работы по экскавации в отвал лишнего материала завышены в 2,8 раза. У China Road and Bridge Cо услуга стоит $5, а у отечественных компаний всего $1,5.
Это только самые крупные расхождения в стоимости работ. В итоге по каждому пункту цены завышены, как минимум, на 30 процентов.
Специалисты обращают внимание и на то, что чаще всего при строительстве дорог, особенно при реализации крупных проектов, подрядчики находят карьеры рядом и ставят собственные асфальтобетонные заводы. Это быстрее и гораздо дешевле. Значит, цены на обустройство насыпи, создание земляного полотна и бетон должны быть еще ниже.
Минтранс обвинений не признаетВ Министерстве транспорта и дорог опубликованные данные считают фейком и призывают не сравнивать строительство альтернативной дороги север — юг и Балыкчи — Корумду. Более того, в ведомстве считают такое сравнение более чем некорректным.
На дороге Балыкчи — Корумду идет реабилитация трассы с расширением земляного полотна, заменой мостов и труб в равнинной местности. Стоимость работ предусматривает прокладку дорожного полотна, устройство земляного полотна и труб на готовом основании протяженностью
«Альтернативная дорога север — юг — это строительство новой трассы второй технической категории с шириной земляного полотна
Зато озвученными данными заинтересовались парламентарии. В Жогорку Кенеше создали депутатскую группу, которая изучит расходы на строительство альтернативной дороги север — юг. Ее возглавил депутат Кубанычбек Жумалиев.
Ничего не напоминает? По схожему сценарию развивались события вокруг модернизации ТЭЦ Бишкека.
В понедельник депутаты уходят на летние каникулы. Итоги изучения строительства альтернативной дороги север — юг они представят только осенью. Но не исключено, что новый политический сезон может совпасть с новым коррупционным скандалом.