В районе Джумгала, на 242-м километре альтернативной автомобильной магистрали север — юг произошел сход камней, который полностью перекрыл проезд транспорта. Об этом сообщают очевидцы.

Фото из соцсетей. Из-за схода камней временно закрыта альтернативная дорога север — юг

На место происшествия оперативно направлена специализированная техника. Ведутся работы по расчистке дороги. В связи с аварийными работами движение по данному участку временно приостановлено.

Водителей и пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов и соблюдать осторожность. О возобновлении движения и ходе работ сообщат дополнительно.