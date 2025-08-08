На участке альтернативной дороги север — юг между 283-м и 284-м километрами (Арал — Казарман) после расчистки камнепада введено одностороннее движение. Об этом сообщили в Минтрансе.

Напомним, 24 июля около 12.00 на участке с 280-го по 281-й километр произошел сильный камнепад, из-за чего движение по дороге временно закрыли.

К работам по очистке были привлечены дорожные службы, подведомственные Министерству транспорта и коммуникаций. Поскольку объем камнепада был значительным, 14 единиц специальной техники и 18 дорожных рабочих непрерывно работали на расчистке трассы.

Всего убрано около 141 тысячи кубометров камней.