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Общество

Альтернативную дорогу север — юг планируется открыть в мае — Минтранс

Альтернативную дорогу север – юг планируется открыть в мае 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

из архива
Фото из архива

Протяженность трассы составляет 433 километра, из них около 200 километров проложены в местности, где ранее не было дорог. Через перевал Кок-Арт построен тоннель, также возведены два эстакадных моста.

Ожидается, что после сдачи дороги в эксплуатацию из Джалал-Абада в Балыкчи можно будет доехать за 6 часов (сейчас время в пути занимает 13 часов). Маршрут станет важной транспортной артерией, соединяющей северные и южные регионы страны, обеспечивая удобное и безопасное передвижение, отмечают в Минтрансе.

Напомним, строительство этой трассы началось в 2014 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318244/
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