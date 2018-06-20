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Экономика

Кредитный рейтинг Кыргызстана остается неизменным три года

Кредитный рейтинг Кыргызстана, который присваивает агентство Moody’s, остается неизменным три года. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило кредитный рейтинг Кыргызстана. В сообщении отмечено, что рейтинг отражает относительно высокий уровень долга и улучшения в работе госинститутов. При этом отмечены довольно низкие затраты на обслуживание долга и надежные перспективы роста.

В итоге Кыргызстану присвоен рейтинг B2: Stable, который считается в высокой степени спекулятивным.

Рейтинг остается неизменным с декабря 2015 года, когда его впервые присвоили республике. При этом отметим, что рейтинг Кыргызстана является закрытым, поэтому изучить данные о том, почему эксперты присвоили республике именно такой, невозможно.

Изначально, Кыргызстан пользовался услугами двух агентств — Standard & Poor’s и Moody’s. Но после от услуг первого решено отказаться.
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