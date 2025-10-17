10:56
Экономика

Moody’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Кыргызстана на уровне B3

Moody’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Кыргызстана на уровне B3, пересмотрев прогноз со стабильного на позитивный. Об этом проинформировал управляющий директор коммерческого подразделения рейтингового агентства Дэвид Элдрич на встрече с министром финансов Алмазом Бакетаевым.

Стороны также обсудили перспективы укрепления инвестиционного имиджа страны, вопросы привлечения внешнего финансирования и взаимодействия по улучшению кредитного рейтинга.

По данным Минфина, экономика КР демонстрирует устойчивый рост — реальный ВВП за январь — июль увеличился на 11,5 процента. В мае страна впервые разместила еврооблигации на $700 миллионов, при этом спрос превысил предложение в три раза. Бумаги выпущены на пять лет с купоном 7,75 процента.

Привлеченные средства (около 10 миллиардов сомов) направлены на покупку золота, размещение депозитов (24 миллиарда) и бюджетные кредиты (26 миллиардов под 6 процентов годовых). Доходы аккумулируются на счете смягчения госдолга для обслуживания внешних обязательств.

В ведомстве отмечают, что финансовая система Кыргызстана остается устойчивой: профицит республиканского бюджета в 2024 году составил 34 миллиарда сомов, консолидированный бюджет 2025-го оценивается примерно в 1 триллион сомов.
