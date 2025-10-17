Moody’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Кыргызстана на уровне B3, пересмотрев прогноз со стабильного на позитивный. Об этом проинформировал управляющий директор коммерческого подразделения рейтингового агентства Дэвид Элдрич на встрече с министром финансов Алмазом Бакетаевым.

Стороны также обсудили перспективы укрепления инвестиционного имиджа страны, вопросы привлечения внешнего финансирования и взаимодействия по улучшению кредитного рейтинга.

По данным Минфина, экономика КР демонстрирует устойчивый рост — реальный ВВП за январь — июль увеличился на 11,5 процента. В мае страна впервые разместила еврооблигации на $700 миллионов, при этом спрос превысил предложение в три раза. Бумаги выпущены на пять лет с купоном 7,75 процента.

Привлеченные средства (около 10 миллиардов сомов) направлены на покупку золота, размещение депозитов (24 миллиарда) и бюджетные кредиты (26 миллиардов под 6 процентов годовых). Доходы аккумулируются на счете смягчения госдолга для обслуживания внешних обязательств.

В ведомстве отмечают, что финансовая система Кыргызстана остается устойчивой: профицит республиканского бюджета в 2024 году составил 34 миллиарда сомов, консолидированный бюджет 2025-го оценивается примерно в 1 триллион сомов.