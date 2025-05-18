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Экономика

Moody’s понизило кредитный рейтинг США. Администрация Трампа ответила критикой

Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочный кредитный рейтинг Соединенных Штатов с наивысшего уровня Aaa до Aa1. Это первое снижение с 1909 года, когда США впервые получили рейтинг от агентства. Об этом пишут ряд зарубежных СМИ. 

Отмечается, что причиной такого решения стал устойчивый рост государственного долга и дефицита бюджета. По прогнозам Moody’s, к 2035 году дефицит федерального бюджета может достичь 9 процентов ВВП, а уровень госдолга — 134 процента к ВВП. Несмотря на это, прогноз по рейтингу остается «стабильным», что объясняется сильной экономикой США, ролью доллара как мировой резервной валюты и независимостью Федеральной резервной системы.

Реакция Белого дома не заставила себя ждать. Пресс-секретарь президента Стивен Чунг назвал решение Moody’s политически мотивированным и обвинил агентство в предвзятости. По его словам, администрация Трампа предпринимает шаги для укрепления экономики и борьбы с дефицитом, и «такой шаг агентства вводит общественность в заблуждение».

Снижение рейтинга может теоретически привести к увеличению стоимости заимствований для США, так как инвесторы будут требовать более высокие ставки по гособлигациям. Однако аналитики отмечают, что в краткосрочной перспективе серьезных потрясений на рынках не ожидается.

Теперь Moody’s присоединилось к другим крупнейшим агентствам — S&P и Fitch, которые ранее уже лишили США высшего кредитного рейтинга в 2011 и 2023 годах соответственно.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329486/
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