Вопрос присвоения суверенного кредитного рейтинга Кыргызстану обсудили в кабмине

Под председательством главы кабинета министров Адылбека Касымалиева прошло совещание, посвященное вопросу присвоения суверенного кредитного рейтинга Кыргызстану. Об этом сообщили в кабмине.
В ходе встречи Адылбек Касымалиев подчеркнул важность этого показателя для страны, отметив, что кредитный рейтинг играет ключевую роль в привлечении иностранных инвестиций и выходе на международные рынки капитала.
Участники совещания обсудили план действий и ключевые этапы, направленные на получение рейтинга. Однако в кабмине не уточнили конкретные шаги и сроки, которые планируется предпринять для его получения.
Справка 24.kg
Суверенный кредитный рейтинг — инструмент оценки готовности государства своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Фактически представляет собой оценку вероятности дефолта.