Продажа госимущества на аукционе. Снижать цены больше не будут

Министерство экономики Кыргызстана предлагает исключить из Положения о приватизации государственной собственности методом продажи на аукционе норму о снижении цены из-за отсутствия заявок. Документ вынесли на общественное обсуждение.

В положении предусмотрена норма о снижении первоначально утвержденной стартовой цены объекта приватизации не более чем на 25 процентов в случае признания итогов аукциона несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Норма может создать условия для продажи государственного имущества по ценам, отличным от рыночных, в том числе путем предварительного сговора участников торгов для проведения повторных торгов со сниженной стартовой ценой, отметили в Министерстве экономики.