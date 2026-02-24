12:57
Экономика

В Кыргызстане вводят электронные аукционы на получение права недропользования

Кабинет министров утвердил временный порядок проведения электронных аукционов для получения права пользования недрами. Документ принят в рамках реализации указа президента о реформе горнодобывающего сектора и направлен на полное исключение коррупционных рисков при распределении месторождений.

Теперь лицензии на разработку недр будут разыгрываться исключительно в цифровом формате — через электронную систему. Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора запустит пилотный проект уже в ближайшее время и будет проводить мониторинг его результатов до 30 сентября 2026 года.

По итогам тестового периода министерство подготовит и представит в администрацию президента проект постоянного нормативного акта, который закрепит электронный формат аукционов на уровне национального законодательства.

Постановление вступит в силу спустя 15 дней.
