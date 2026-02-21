Самурайский меч экс-главы КНБ Казахстана продали за более чем 3,4 миллиона тенге

Вещи из особняка экс-главы КНБ продолжают распродавать. На электронных торгах в Астане продали самурайский меч и кожаный ремень, изъятые во время обыска в доме Карима Масимова, сообщает Orda.kz.

При стартовой цене 461 тысяча тенге меч продали за 3 миллиона 413 тысяч 825 тенге.

Согласно описанию, он выполнен из стали и имеет характерную борозду по всей длине. Ножны — черные, металлическая рукоять украшена геометрическим рельефом. Торги проходили по классической схеме повышения ставок.

Фото из интернета

Вместе с мечом продали кожаный ремень с национальным орнаментом. Его итоговая цена составила 524 тысячи 261 тенге при стартовых 183 тысячи 750 тенге.

Самурайский меч в ножнах уже пытались реализовать, но предыдущие результаты торгов отменили. Позже предмет снова включили в перечень имущества, подлежащего продаже.

Бывшего главу КНБ задержали в январе 2022 года по подозрению в госизмене. В апреле 2023-го суд приговорил его к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Позже против него возбудили еще одно дело — об отмывании денег и получении взятки в особо крупном размере.

Во время обыска в особняке Масимова в Астане обнаружили внушительные коллекции оружия, антиквариат, дорогие часы, картины, золотые слитки и крупные суммы наличных. В доме площадью почти 2,9 тысячи квадратных метров находились бассейн, сауна, дискобар, караоке и даже собственная сцена. Там же нашли миллионы долларов наличными и 11 автомобилей бизнес-класса. Сам особняк вместе с участком оценивали более чем в 1,5 миллиарда тенге.