09:31
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Экономика

Пять лотов в Иссык-Кульской области выставила на аукцион шахта «Жыргалан»

ОАО «Шахта «Жыргалан» объявило открытый аукцион по продаже имущества. На торги выставлены пять лотов — земли и участок со строением в Ак-Суйском районе, сообщает спецадминистратор компании.

Что выставлено на аукцион:

  • лот № 1 — земельный участок площадью 1 тысяча квадратных метров, стартовая цена — 5,3 миллиона сомов;
  • лот № 2 — земельный участок площадью 1 тысяча квадратов со строением, стартовая цена — 6,74 миллиона;
  • лот № 3 — земельный участок площадью 1 тысяча квадратов, стартовая цена — 5,15 миллиона;
  • лот № 4 — земельный участок площадью 1 тысяча квадратов, стартовая цена — 5,15 миллиона;
  • лот № 5 — земельный участок площадью 3 тысячи квадратов, стартовая цена — 7,1 миллиона.

К участию допускаются физические и юридические лица, которые внесут гарантийный взнос в размере 50 тысяч сомов.

Заявки принимаются до 21 января 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/356389/
просмотров: 309
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане пустят с молотка три крупных завода, принадлежащих государству
Знаменитый золотой унитаз «Америка» выставили на торги со стартом $10 миллионов
На аукцион выставлен участок по добыче строительного песка в Нарынской области
Минфин впервые провел денежный аукцион на Кыргызской фондовой бирже
Оригинальная сумка Hermès продана за рекордные $10 миллионов
На месте стройки курорта «Жыргалан» установят метеостанции
В КР упростили выдачу прав на землю — конкурсы и аукционы не обязательны
Мэрия Бишкека объявляет аукцион на муниципальное имущество в аренду
Началось строительство крупнейшего горнолыжного курорта в ЦА — «Ала-Тоо Резорт»
Аукцион для получения лицензий на пользование недрами в Баткене объявили в КР
Популярные новости
&laquo;Платим за&nbsp;самсы, которые не&nbsp;ели&raquo;. Президент о&nbsp;Верхне-Нарынском каскаде ГЭС «Платим за самсы, которые не ели». Президент о Верхне-Нарынском каскаде ГЭС
Рубль и&nbsp;евро продолжают дорожать. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;декабря Рубль и евро продолжают дорожать. Курс валют на 25 декабря
ЕС&nbsp;разблокировал более $600 миллионов средств Евразийского банка развития ЕС разблокировал более $600 миллионов средств Евразийского банка развития
Рубль, тенге и&nbsp;евро подешевели к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;декабря Рубль, тенге и евро подешевели к сому. Курс валют на 26 декабря
Бизнес
Новогодний чекап здоровья: начните год вместе с&nbsp;сетью клиник Acıbadem Новогодний чекап здоровья: начните год вместе с сетью клиник Acıbadem
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
29 декабря, понедельник
09:30
Хадж-2026: Кыргызстан и Саудовская Аравия согласовали новые правила Хадж-2026: Кыргызстан и Саудовская Аравия согласовали н...
09:21
Рубль и тенге подорожали к сому, доллар подешевел. Курс валют на 29 декабря
09:19
Программа каботажных перевозок полноценно заработает для стран ЕАЭС в 2026 году
09:00
Новогодний чекап здоровья: начните год вместе с сетью клиник Acıbadem
08:43
Пять лотов в Иссык-Кульской области выставила на аукцион шахта «Жыргалан»
28 декабря, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 декабря: днем осадки не ожидаются