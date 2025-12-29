Пять лотов в Иссык-Кульской области выставила на аукцион шахта «Жыргалан»

ОАО «Шахта «Жыргалан» объявило открытый аукцион по продаже имущества. На торги выставлены пять лотов — земли и участок со строением в Ак-Суйском районе, сообщает спецадминистратор компании.

Что выставлено на аукцион:

лот № 1 — земельный участок площадью 1 тысяча квадратных метров, стартовая цена — 5,3 миллиона сомов;

лот № 2 — земельный участок площадью 1 тысяча квадратов со строением, стартовая цена — 6,74 миллиона;

лот № 3 — земельный участок площадью 1 тысяча квадратов, стартовая цена — 5,15 миллиона;

лот № 4 — земельный участок площадью 1 тысяча квадратов, стартовая цена — 5,15 миллиона;

лот № 5 — земельный участок площадью 3 тысячи квадратов, стартовая цена — 7,1 миллиона.

К участию допускаются физические и юридические лица, которые внесут гарантийный взнос в размере 50 тысяч сомов.

Заявки принимаются до 21 января 2026 года.