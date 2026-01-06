20:04
На рыбном аукционе в Японии голубого тунца продали за рекордные $3,2 миллиона

На рыбном аукционе в Японии голубого тунца продали за рекордные $3,2 миллиона. Это были первые в новом году торги токийского рынка Тоесу.

Reuters
Фото Reuters

Голубой тунец весом 243 килограмма продан за 510 миллионов иен ($3,2 миллиона). Рыба поймана в акватории северной префектуры Аомори.

Эта сумма превзошла рекорд, установленный в январе 1999-го, когда тунец ушел за 333,6 миллиона иен ($2,9 миллиона).

Подобные траты на аукционе в Токио у местных рестораторов обусловлены соображениями престижа и поверьем, что покупка главного лота на первых торгах года поспособствует удаче в бизнесе.
