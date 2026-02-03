Мэрия Бишкека выставила на аукцион 77 единиц транспорта

Мэрия объявила аукцион по продаже 77 транспортных средств, находящихся в муниципальной собственности.

Торги пройдут 13 марта в 10.00 по адресу: Бишкек, улица Чокморова, 246. Регистрация участников завершается 9 марта в 17.00.

Согласно опубликованному перечню, стоимость лотов варьируется от легковых авто до грузовой и коммунальной техники.

Самая дешевая машина — ГАЗ-2410 («Волга») оценочной стоимостью 2 тысячи 450 сомов (лот № 45).

Самый дорогой лот — МАЗ-хвостовик оценочной стоимостью 191 тысяча 664 сома (лот № 54).

В списке представлены автобусы, спецтехника, грузовые машины, вилочные погрузчики и легковые автомобили разных годов эксплуатации. Гарантийные взносы составляют 10 процентов от оценочной стоимости.

Аукцион проводится в открытом формате. Полный перечень лотов доступен в объявлении муниципалитета.