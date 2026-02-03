10:38
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Общество

Мэрия Бишкека выставила на аукцион 77 единиц транспорта

Мэрия объявила аукцион по продаже 77 транспортных средств, находящихся в муниципальной собственности.

Торги пройдут 13 марта в 10.00 по адресу: Бишкек, улица Чокморова, 246. Регистрация участников завершается 9 марта в 17.00.

Согласно опубликованному перечню, стоимость лотов варьируется от легковых авто до грузовой и коммунальной техники.

Самая дешевая машина — ГАЗ-2410 («Волга») оценочной стоимостью 2 тысячи 450 сомов (лот № 45).

Самый дорогой лот — МАЗ-хвостовик оценочной стоимостью 191 тысяча 664 сома (лот № 54).

В списке представлены автобусы, спецтехника, грузовые машины, вилочные погрузчики и легковые автомобили разных годов эксплуатации. Гарантийные взносы составляют 10 процентов от оценочной стоимости.

Аукцион проводится в открытом формате. Полный перечень лотов доступен в объявлении муниципалитета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360336/
просмотров: 201
Версия для печати
Материалы по теме
«Мы не дадим тронуть ни одной могилы»: мэр Бишкека лично встретился с жителями
У мэрии Бишкека построят новое административное здание с подземной парковкой
В Бишкеке под снос попадают около 400 объектов вдоль улицы Профсоюзной
Мэрия не разрешает устанавливать объекты облегченного типа в центре Бишкека
Мэр Бишкека проехал по городу: обращения жителей, соцобъекты и улицы
Берега без кафе: в Бишкеке сносят постройки в водоохранных зонах
Здание кинотеатра «Чатыр-Куль» передадут в муниципальную собственность Бишкека
В мэрии Бишкека новые назначения. Сменились главы муниципальных предприятий
В Бишкеке альтернативную дорогу к аэропорту продлят до улицы Профсоюзной
Мэр Бишкека проверил готовность ТЭЦ к работе в условиях морозов
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
3 февраля, вторник
10:32
Объекты ВИЭ будут отчислять 1 процент от своей выручки в местные бюджеты Объекты ВИЭ будут отчислять 1 процент от своей выручки...
10:27
Мэрия Бишкека выставила на аукцион 77 единиц транспорта
10:24
В КР закрывают шесть исправительных учреждений: утверждено решение о ликвидации
10:20
В КР перераспределили функции цифровых сервисов: «Кызмат» станет оператором
10:16
Для подготовки медиков допускают частные вузы: внесены изменения в указ