Представители ЕС оценят, как Кыргызстан использует преимущества ВСП+

С 25 по 29 июня делегация Генерального директората Европейской комиссии по торговле (DG TRADE) посетит Кыргызстан для оценки использования схемы ВСП+. Об этом сообщили в Национальном альянсе бизнес-ассоциаций.

По его данным, эксперты также проведут мониторинг уровня соблюдения страной 27 международных конвенций, связанных с ВСП+. Поэтому представителей бизнеса приглашают высказать свою точку зрения о том, как можно улучшить использование статуса ВСП+, какие есть торговые и инвестиционные барьеры, рассказать о бизнес-возможностях в отношениях Кыргызстана и Европейского союза.

«Отклики от бизнес-ассоциаций Кыргызстана очень важны для Европейской комиссии. Они будут приняты во внимание для расширения торгового сотрудничества», — подчеркнули в НАБА.

С января 2016 года Кыргызстан пользуется в Евросоюзе статусом ВСП+ (Всеобщая система преференций). Республике предоставлены таможенные льготы на 6,2 тысячи товарных позиций (66 процентов всей товарной номенклатуры). Однако поставлять товары Кыргызстан не может, пока не подтвердит качество и безопасность своей продукции.