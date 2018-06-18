NRGI: Без инвестиций добыча полезных ископаемых в Кыргызстане будет снижаться

Без увеличения инвестиций в горнодобывающую отрасль, добыча полезных ископаемых в Кыргызстане будет снижаться в течение следующего десятилетия. Об этом говорится в докладе независимой некоммерческой организации Natural Resource Governance Institute (NRGI), занимающейся улучшением управления странами своими природными ресурсами для содействия их устойчивому развитию.

Как отмечает автор доклада «Экономическая оценка налоговых режимов золотодобывающей отрасли в Кыргызской Республике» Дэвид Мэнли, запуск производства на новых рудниках в скором времени может замедлить процесс, но будущая состоятельность отрасли вызывает сомнения.

Прогнозируемый спад производства золота происходит в трудное для правительства время. Долговое бремя страны велико. Республика выплачивает 17 процентов бюджета кредиторам.

Более того, заимствование дополнительных средств, вероятно, значительно увеличит затраты по займам. Получение большего дохода от горнодобывающей промышленности может стать важным для укрепления бюджета.

Как говорится в докладе, если правительство хочет сохранить налоговые поступления от добычи полезных ископаемых или увеличить их, стране необходим налоговый режим, который бы привлекал инвестиции и приносил при этом доход.

Самым значительным препятствием для безопасной и эффективной добычи полезных ископаемых является не налоговый режим Кыргызстана, а высокий политический риск и другие трудности ведения бизнеса в стране.

Решение проблем коррупции и управления является необходимым условием для многих инвесторов.

Как отметил Дэвид Мэнли, в стране действует относительно облегченный налоговый режим для золотодобывающих предприятий (кроме «Кумтора»). Но бизнес-климат Кыргызстана относительно не привлекателен для инвесторов, поэтому низкий налог не приносит больших компенсаций.

Как показало исследование, разработка нового налогового режима неизбежно влечет принятие компромиссного решения правительством. Ни один из возможных налоговых режимов для горнорудной промышленности не идеален, выбор зависит от основных целей властей и вызывающих беспокойство проблем.