Контролирующие органы нашли лазейку для бесконтрольных проверок бизнеса. Об этом сегодня на круглом столе в ИА «24.kg» сообщил заместитель министра экономики Эльдар Абакиров.

По его словам, Кыргызстан успешно борется с необоснованными проверками предпринимателей. «Каждое действие проверяющего расписано. На электронном портале можно отследить, когда и кто проверял предприятие, были ли основания. Однако проверяющие нашли лазейку для бесконтрольной проверки бизнеса. Это можно сделать через Военную прокуратуру», — сказал Эльдар Абакиров.

Он добавил, что частое изменение законодательства лишает инвесторов спокойствия. «Законы должны быть стабильными. В развитых странах их не меняют десятилетиями. Если закон написан грамотно изначально, не возникает необходимости его менять каждый год», — пояснил Эльдар Абакиров.