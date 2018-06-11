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Экономика

Нацбанк: Иностранный капитал составляет 49 процентов банковской сферы КР

В росте иностранного капитала в банковской сфере Кыргызстана ничего страшного нет, сейчас он составляет 49 процентов. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам заявил председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов.

По его данным, из 25 банков страны у 18 — иностранные учредители.

«Мы считаем эти банки кыргызскими, так как они работают по нашим законам и под наблюдением Нацбанка. Недавно в страну пришли инвесторы из Голландии и Японии. Они стали акционерами местных банков», — рассказал Толкунбек Абдыгулов.

Глава Нацбанка отметил, что в стране идет рост финансирования по исламским принципам кредитования.

«Один банк полностью работает по таким принципам. В двух банках и шести микрокредитных организациях есть окно, работающее по этому принципу», — сообщил он.

В 2017-м 20 банков в Кыргызстане завершили год с прибылью.
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